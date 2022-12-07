دنيا سمير غانم: «اختلافنا مش بيفرقنا» تؤكد حق الأطفال في الحماية

أعربت الفنانة دنيا سمير غانم عن سعادتها بمشاركتها في حملة «اختلافنا مش بيفرقنا»، ونشرت مجموعة صور من الحفل عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام.

وعلقت دنيا: «النهاردة اتبسطت جدًا بحضوري حفل إطلاق حملة اختلافنا مش بيفرقنا وأغنيتي الجديدة لينا حق اللي بتأكد أهمية حق الأطفال في الحماية وفي فرصة عادلة مهما كانت ظروفهم أو قدراتهم، هستنى فيديوهات مشاركتكم في التحدي اللي هعلنه قريب جدًا».

وأضافت دنيا سمير غانم: «الحملة دي بدعم من برنامج آفاق، وهو شراكة بين سفارة هولندا في مصر، ومؤسسة التمويل الدولية، ومنظمة العمل الدولية، ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ويونيسف، وبشكر بشكل خاص شبكة كرتون نتورك لمساهمتها في إنتاج الأغنية».

مسرحية أنستونا

ويعرض لدنيا سمير غانم حاليا مسرحية أنستونا بطولة بيومي فؤاد، كريم عفيفي، سامي مغاوري، عمرو عبد العزيز، مريم السكري، بسنت صيام، تأليف كريم سامي، وأحمد عبد الوهاب، وإخراج خالد جلال.