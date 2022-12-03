شريف رمزي عن مسرحية «أنستونا» لـ دينا سمير غانم: «استمتعنا وضحكنا من قلبنا»

أشاد الفنان شريف رمزي، بالعرض المسرحي «انستونا» بطولة دنيا سمير غانم، والذي حرص على حضوره أمس بصحبة زوجته الفنانة ريهام أيمن.

ونشر شريف رمزي، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، صوره تجمعه بـ دنيا سمير غانم في الكواليس، وعلق عليها قائلا: «من زمان ماشوفتش مسرحية حلوة ومتكاملة وممتعة زي مسرحية أنستونا، كل التحية لكل صناعها الموهوبين بجد استمتعنا وضحكنا من قلبنا ألف مبروك ليكم جميعًا مش عايز انسي حد، لأن بجد الكل عامل دوره بكل موهبة، واحتراف من أول التمثيل والإخراج والتأليف والإنتاج والألحان والأشعار والديكور والملابس والاستعراضات وكل حاجة ألف مبروك».

مسرحية أنستونا

مسرحية أنستونا من بطولة دنيا سمير غانم، وبيومي فؤاد، وكريم عفيفي، وسامي مغاوري، وعمرو عبد العزيز، ومريم السكري، وبسنت صيام، وهي تأليف كريم سامي، أحمد عبد الوهاب، إخراج خالد جلال.