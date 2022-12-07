البوستر الدعائي لفيلم «شلبي» بطولة روبي وكريم محمود عبد العزيز

نشرت الفنانة روبي البوستر الدعائي لفيلم «شلبي»، وذلك عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام».

وظهرت روبي في البوستر بمفردها، وآخر مع أبطال الفيلم، قائلة: «شلبي قريبا».

موعد طرح فيلم «شلبي»

ومن جهته، كشف الفنان كريم محمود عبدالعزيز، موعد طرح فيلمه الجديد «شلبي»، قائلا: «فيلم شلبي يوم 4 يـنـايـر في كل السينمات فيلم لكـل العيلة».

فيلم «شلبي» يضم مجموعة من الفنانين، أبرزهم كريم محمود عبد العزيز، روبي، بيومي فؤاد نانسي صلاح ومحمد رضوان، وهي التجربة السينمائية الثالثة التي تجمع كريم محمود عبدالعزيز مع المخرج بيتر ميمي، إذ تعاونا سويا في فيلمي «موسى» و«من أجل زيكو».

وتدور أحداث فيلم «شلبي» حول شاب يدعى «صابر» يعمل داخل بيت رعب في أحد الملاهي، يحلم بتصميم دمية ماريونيت يطلق عليها اسم «شلبي»، وبمساعدة مجموعة من أصدقاءه وجيرانه يحاول التحضير للعرض، بفضل المشروع يتحولون جميعًا إلى مشاهير خلال مغامرة مضحكة، وتتخلل الأحداث العديد من المواقف الكوميدية.