منسقة التحالف التنموي: نطرق الأبواب لنصل لكبار السن وذوي الهمم 

قالت سيمون ناصر منسقة مبادرة «ستر وعافية» والتي أطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي إن المبادرة تضع على رأس أولوياتها الفئات الأولي بالرعاية، مثل كبار السن وذوي الهمم ممن يصعب عليهم الوصول للمساعدات بطرق الأبواب مشيرة إلى تعاون كافة مؤسسات المجتمع المدني في العمل ضمن هذا التحالف.

وأضافت «ناصر» في تصريحات لـ«الوطن» على هامش مناقشة الاستعدادات النهائية للقافلة التابعة للتحالف الوطني في الإسماعيلية أن القافلة تهدف إلى توفير المساعدات للفئات الأكثر احتياجًا إلى جانب قافلة طبية مكبرة تضم كافة التخصصات الطبية والتي تقدم الكشف الطبي والعلاج المجاني لأهالي القرية والقرى المجاورة لها.

عقد شراكات لتقديم الرعاية الصحية والاجتماعية

وأضافت أنه تم عقد شراكات قوية لدعم وتنفيذ المبادرات والفعاليات التي تسهم في تقديم الرعاية الاجتماعية والصحية والاقتصادية والتوعية المتكاملة للفئات الأكثر استحقاقًا.

وأشارت إلى أن المبادرة بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي تكافل وكرامة وحدت قوائم وفئات المستحقين ومقارنتها على أرض الواقع ببيانات الجمعيات التنموية والخيرية للقضاء على ازدواجية الحصول على المساعدات والوصول لجميع المستحقين.

مبادرة ستر وعافية تصل لقرية الضبعية

وأعلن التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي عن تنظيم قافلة ستر وعافية المكبرة في قرية الضبعية التابعة لمركز ومدينة الإسماعيلية السبت المقبل ضمن القوافل المجمعة للتحالف والتي تجوب محافظات الجمهورية المختلفة في الفترة الحالية.

وانطلق التحالف الوطني في 13 مارس 2022، بمشاركة وعضوية كبرى مؤسسات العمل الأهلي والتنموي في مصر علي رأسها الإتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية ومؤسسة حياة كريمة ومؤسسة بيت الزكاة والصدقات المصري.

كمل يضم جمعية الأورمان وبنك الطعام المصري ومؤسسة مصر الخير ومؤسسة مجدي يعقوب والمعهد القومي للأورام بكل فروعه والهيئة القبطية الانجيلية ومؤسسة بهية ومؤسسة أهل مصر ومؤسسة صناع الحياة وجمعية رسالة ومؤسسة العربي.