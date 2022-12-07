التحالف الوطني يطلق المرحلة الثانية من «ستر وعافية 5» لخدمة أهالي كفر حجازي بالمحلة

أعلن التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى إطلاق المرحلة الثانية من قوافل «ستر وعافية 5» التى تم تنظيم المرحلة الأولى منها لخدمة أهالى كفر حجازى والقرى المجاورة بالمحلة الكبرى، فى إطار تقديم خدمات متكاملة للأهالى بالقطاع الطبى، تنفيذاً لأهداف المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وتشمل المرحلة الثانية من قوافل «ستر وعافية 5» توزيع النظارات الطبية لأطفال مدرسة كفر حجازى الابتدائية ممن تم توقيع الكشف عليهم وثبت احتياجهم للنظارة وقيامهم بعمل المقاس الطبى واختيارهم لنوع النظارة ولونها، وذلك خلال قافلة «أطفال مصر.. مستقبل مصر» بالتعاون مع مؤسسة البنك التجارى الدولى التى تم تنظيمها ضمن فعاليات المرحلة الأولى.

إتاحة الكشف الطبي لجميع الأهالي للحد من الإصابة بالعمى

وأكد هانى عبدالفتاح، المدير التنفيذى لمؤسسة «صناع الخير» إن التحالف من خلال «صناع الخير» قام بتوزيع النظارات الطبية على أهالى القرية والقرى المجاورة، ممن تم توقيع الكشف عليهم ضمن مبادرة «عنيك فى عنينا» بالتعاون مع البنك الأهلى المصرى فى القافلة الطبية الموسعة التى تم تنظيمها داخل الوحدة الصحية بالقرية فى المرحلة الأولى من القوافل.

ولفت إلى أن المرحلة الأولى شملت توقيع الكشف الطبى على جميع من رغب من الأهالى فى مجال الحد من الإصابة بالعمى، وخضع الأهالى للكشف عبر مستشفى ميدانى متنقل فى مجال العيون وجرى صرف العلاج وتشخيص الاحتياج للنظارات الطبية والعمليات الجراحية.

«عبدالجليل»: تسليم 40 نظارة طبية لتلاميذ المدارس

وأوضح الدكتور محمد عبدالجليل، مدير إدارة المشروعات بمؤسسة صناع الخير، أن التحالف الوطنى من خلال «صناع الخير» أطلق المرحلة الثانية من قوافل «ستر وعافية 5» بهدف تقديم خدمات متكاملة للأهالى فى القطاع الصحى دعماً للحد من مسببات العمى، حيث تم تسليم 40 من تلاميذ مدرسة كفر حجازى الابتدائية 40 نظارة طبية بجودة عالية، وكان التلاميذ قد اختاروا لون النظارة بأنفسهم وشكلها كإحدى أدوات ترغيبهم فى ارتداء النظارة.

وأشار «عبدالجليل» إلى أن التحالف ومن خلال «صناع الخير» قام بتوزيع 147 نظارة طبية على الأهالى ممن تم توقيع الكشف عليهم، وجارٍ الآن التجهيز لإجراء عمليات جراحات العيون مختلفة لمن ثبت احتياجه لجراحات العيون فى المرحلة الأولى، ومن هذه العمليات إزالة مياه بيضاء وظفرة وحول وشبكية وحتى زراعة القرنية، على أن يتم إجراء العمليات قريباً وبالمجان تماماً داخل واحدة من أفضل المؤسسات المتخصصة فى جراحات العيون.

افتتاح غرفة «قدم صحيح» لخدمة مرضى القدم السكري

مشاركة مؤسسة صناع الخير للتنمية عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلى فى قوافل «ستر وعافية» لخدمة أهالى قرى الغربية تأتى استكمالاً لخدماتها المتنوعة لصالح الشرائح الأكثر احتياجاً فى أنحاء المحافظة، وسبق للمؤسسة تنظيم سلاسل قوافل ضمن مبادرة «عنيك فى عنينا» للحد من مسببات العمى بعدد من قرى المحافظة.

وتولى الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية الإشراف على افتتاح غرفة «قدم صحيح» لخدمة مرضى القدم السكرى وحمايتهم من البتر، وذلك داخل مستشفيات جامعة طنطا، وجارٍ الآن الاستعداد للانتهاء من أعمال إنشاء مركز استدامة لتنمية وتطوير المرأة الريفية الذى تستعد «صناع الخير» لافتتاحه قريباً بقرية حنون بزفتى، لدعم وتمكين المرأة الريفية من خلال خلق فرص عمل غير تقليدية لها وتدريبها على الحرف والمشغولات اليدوية والتراثية، ودعم تسويق منتجاتها، إضافة إلى محو أميتها الأبجدية وتعليمها مبادئ التعامل مع الحاسب الآلى وغيرها من الأنشطة المهمة لتطوير حياتها.