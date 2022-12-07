«ستر وعافية» تجري جراحات عيون بالمجان لأبناء كفر حجازي بالمحلة

أطلق التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي، من خلال مؤسسة صناع الخير للتنمية، إطلاق المرحلة الثانية من قوافل ستر وعافية 5، التي جرى تنظيم المرحلة الأولى منها لخدمة أهالي كفر حجازي والقرى المجاورة بالمحلة الكبرى بمحافظة الغربية مؤخرا.

يأتي ذلك في إطار تقديم خدمات متكاملة للأهالي في القطاع الطبي، تنفيذا لأهداف المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

توزيع النظارات الطبية على أطفال مدرسة كفر حجازي الابتدائية

وتشمل المرحلة الثانية من قوافل ستر وعافية 5 توزيع النظارات الطبية على أطفال مدرسة كفر حجازي الابتدائية ممن تم توقيع الكشف عليهم وثبت احتياجهم للنظارة، وقيامهم بعمل المقاس الطبي واختيارهم بنفسهم لنوع النظارة ولونها، خلال قافلة مبادرة «أطفال مصر - مستقبل مصر» بالتعاون مع مؤسسة البنك التجاري الدولي والتي جرى تنظيمها ضمن فعاليات المرحلة الأولى.

مبادرة عنيك في عنينا

وأكد هاني عبدالفتاح المدير التنفيذي لصناع الخير، أن التحالف ومن خلال صناع الخير وزع النظارات الطبية على أهالي القرية والقرى المجاورة، ممن تم توقيع الكشف عليهم ضمن مبادرة عنيك في عنينا بالتعاون مع البنك الأهلي المصري.

وأضاف أنه جرى إطلاق القافلة الطبية الموسعة داخل الوحدة الصحية بالقرية، حيث شملت توقيع الكشف الطبي على الأهالي في مجال الحد من الإصابة بالعمى من خلال مستشفى ميداني متنقل في مجال العيون، وصرف العلاج وتشخيص الاحتياج للنظارات الطبية والعمليات الجراحية.

وأوضح الدكتور محمد عبدالجليل، مدير إدارة المشروعات بصناع الخير، أن التحالف الوطني من خلال صناع الخير أطلق المرحلة الثانية من قوافل «ستر وعافية 5» بهدف تقديم خدمات متكاملة للأهالي في القطاع الصحي، للحد من مسببات العمى.

وجرى تسليم 40 من تلاميذ مدرسة كفر حجازي الابتدائية، نظارات طبية بجودة عالية اختاروا لونها وشكلها.

توزيع 147 نظارة طبية على الأهالي

وأشار عبدالجليل، إلى أن التحالف ومن خلال صناع الخير وزع 147 نظارة طبية على الأهالي ممن تم توقيع الكشف عليهم، لافتا إلى أنه جار التجهيز لإجراء مختلف جراحات العيون لمن ثبت احتياجه في المرحلة الأولى، ومنها: إزالة المياه البيضاء والظفرة والحول والشبكية وزراعة القرنية، على أن يتم إجراؤها بالمجان تماما وداخل واحدة من أفضل المؤسسات المتخصصة.

يذكر أن مشاركة مؤسسة صناع الخير للتنمية عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي فى قوافل «ستر وعافية» لخدمة أهالي قرى الغربية، تأتي استكمالا لخدماتها المتنوعة لصالح الشرائح الأكثر احتياجا في أنحاء المحافظة. وسبق للمؤسسة تنظيم سلاسل قوافل ضمن مبادرة «عنيك في عنينا» للحد من مسببات العمى بعدد من قرى المحافظة.

افتتاح غرفة قدم صحيح لخدمة مرضى السكري

وأشرف الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، على افتتاح غرفة قدم صحيح لخدمة مرضى القدم السكري لحمايتهم من البتر داخل مستشفيات جامعة طنطا.

وجار التجهيز للانتهاء من أعمال إنشاء مركز استدامة لتنمية وتطوير المرأة الريفية الذي تستعد صناع الخير لافتتاحه قريبا بقرية حنون بزفتى، لدعم وتمكين المرأة الريفية من خلال خلق فرص عمل غير تقليدية لها بتدريبها على الحرف والمشغولات اليدوية والتراثية وتسويق منتجاتها وتعليمها مبادئ التعامل مع الحاسب الآلي.