التحالف الوطني يطلق المرحلة الثانية من قوافل «ستر وعافية» في قنا

أطلق التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي اليوم الاثنين المرحلة الثانية من مراحل عمل قوافل ستر وعافية 9 و10 بقرى قنا حيث اصطحب فريق صناع الخير مرضى القدم السكرى غير القادرين ممن تم توقيع الكشف الطبي عليهم في المرحلة الاولى من القوافل امس الاحد واول من امس السبت بقرى الطويرات ودندرة مركز قنا الى غرفة مبادرة قدم صحيح بمستشفيات جامعة جنوب الوادي لبدء رحلة الحماية من بتر القد. وأوضح التحالف في بيان اليوم، أنه تأتى المرحلة الثانية من مراحل عمل قوافل التحالف الوطني ستر وعافية 9و10 من خلال مؤسسة صناع الخير للتنمية، وبمتابعة اللواء اشرف الداودي محافظ قنا وحضور الدكتور يوسف الغرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي، في إطار حرص التحالف على متابعة تقديم الخدمات الطبية المتكاملة لجميع الحالات من اجراء التدخلات الجراحية المطلوبة وتسليم النظارات الطبية وبدء رحلات العلاج المطول وذلك كله بالمجان تماما وعدم الاكتفاء وفقط بتوقيع الكشف الطبي عليهم داخل القوافل في المرحلة الاولى منها.

فريق صناع الخير يبدأ رحلة الحماية من البتر لمرضى القدم السكرى غير القادرين

وخلال حضوره استقبال المرضى وبدء رحلة تلقيهم الخدمات الطبية اللازمة بالمجان من خلال غرفة مبادرة قدم صحيح بالجامعة اكد الدكتور يوسف الغرباوي رئيس الجامعة على حرص الجامعة على التعاون مع التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي و اعضاءه من مؤسسات المجتمع المدني ، دعما لشرائح غير القادرين في النطاق الجغرافي، وتنفيذًا لأهداف المبادرة الرئاسية حياة كريمة في إطار الدور المجتمعي الذي تحرص على تقديمه جامعة جنوب الوادي وفي إطار تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي بضرورة تعاون جهات الدولة المختلفة وبخاصة في مجال تقديم الخدمات الطبية النوعية.من جانبه اوضح هاني عبد الفتاح المدير التنفيذي ان مبادرة «قدم صحيح» تستهدف تقديم الرعاية الطبية والتوعية لمرضى القدم السكرى غير القادرين لحمايتهم من البتر ويتم تنفيذها ضمن بروتوكول تعاون مع المجلس الاعلى للمستشفيات الجامعية وبرعاية دولة رئيس مجلس الوزراء وزيرة التضامن الاجتماعي ويتم تنفيذها لخدمة أهالي محافظة قنا بالتنسيق الكامل وبمتابعة اللواء أشرف الداودي محافظ قنا والدكتور يوسف الغرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي.

مبادرة «قدم صحيح» تنجح في علاج 160 مريضا شهريا

واشار عبد الفتاح الى ان مبادرة قدم صحيح من صناع الخير ومنذ بدء تنفيذها بجامعة جنوب الوادي في شهر يناير 2022 بالتعاون مع اساتذة الاوعية الدموية بالجامعة وضمن جهود تنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة نجحت في تقديم خدماتها لأكثر من الفين مواطن قناوي تقريبا حيث تم تقديم خدمات الكشف وتسليم العلاج والغيار بالمجان تماما وتنفيذ حملات توعية عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبالتواصل المباشر.واشار عبد الفتاح الى ان مبادرة «قدم صحيح» تهدف إلى تقديم خدمات طبية ذات جودة وبالمجان لمرضى «القدم السُكري» غير القادرين، لتعزيز القدرة على حماية المرضى من بتر القدم، وكذلك تنظيم حملات مُوسعة للتوعية بطرق الوقاية من الإصابة بالقدم السُكري والحماية من بتر القدم السُكري.وحول احصاءات المرضي المترددين علي الغرفة.

وأوضح عبدالفتاح أن الغرفة قدمت خدماتها ل2000 مريض بمتوسط شهري 160 مريض بمتوسط يومي 20 مريض فى 8ايام عمل ونجحت الغرفة في حماية 233 مريض من البتر الفعلي للقدم بتسليمهم المستلزمات وحقيبة العلاج شهريا بمتوسط 6 شهور لكل مريض بواقع تكلفة 4 مليون جنيه و198 الف فضلا عن تقديم الإرشادات و التوعية اللازمة للمرضي بكيفية فحص القدم ذاتيا بالمنزل وتدريب المرضي علي الطرق الطبية الصحيحة للغيار علي القدم بالمنزل باستخدام مستلزمات الغيار التي تسلمها من الغرفة، وتم تنظيم حملات توعية موسعة.