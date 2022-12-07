معرض جدة للكتاب 2022 يدشن صفحة جديدة في تاريخ الثقافة العربية

تستعد هيئة الأدب والنشر والترجمة بالمملكة العربية السعودية، غدًا الخميس، لإقامة معرض جدة للكتاب 2022 تحت قبة (سوبر دوم) جدة، بمشاركة أكثر من 900 دار نشر محلية وعربية ودولية، ولأول مرة سيوجد ركن للخيال العلمي، في حدث لأول مرة بالمنطقة العربية.

أكثر من 100 فعالية في معرض جدة للكتاب

يضم البرنامج الثقافي لمعرض جدة للكتاب، أكثر من 100 فعالية، تشمل الجلسات الحوارية والأمسيات الشعرية، وسيوجد ركن خالص للمؤلف السعودي، يضم أكثر من 400 عنوان للمؤلفين ذوي النشر الذاتي، بجانب أجنحة الكتب الصوتية والمكتبة الرقمية، وجلسات ومناطق القراءة.

قصص الأنمي حاضرة في معرض جدة للكتاب

سيركز معرض جدة للكتاب 2022، على عرض القصص المصورة المعروفة بـ«الأنمي»، وفن المانجا الياباني للرسوم المتحركة، إذ سيجري افتتاح أجنحة خاصة في ظل الإقبال السعودي على هذه العروض، التي تشمل محتوى للطفل، بجانب أجنحة تضم مناطق للألعاب، وعروض وأنشطة تفاعلية.

إقامة مؤتمر خيال علمي في مؤتمر جدة للكتاب

معرض جدة للكتاب 2022، سيضم إقامة أول مؤتمر للخيال العلمي بالمملكة، خلال يومي 8- 9 ديسمبر، ويتيح للجميع المشاركة من خلال إظهار الاختراعات البشرية، التي جاءت من الأدب العالمي، وسط تاريخ متخيل للخيال العلمي مع عرض الإسهامات العربية في هذا المجال.

النشر الرقمي في معرض جدة للكتاب

وسيقام في معرض جدة للكتاب 2022 السبت المقبل، مؤتمر النشر الرقمي الأول من نوعه في السعودية، لعرض حقوق الملكية للكتب، وأبرز المستجدات في مجال النشر الرقمي الذي يلقى رواجا خاصة لدى الشباب السعودي والعربي، وسيقام المعرض هذا العام لأول مرة، تحت إشراف هيئة الأدب والنشر والترجمة، بعد انتقل من اختصاص معارض الكتب التابعة لوزارة الثقافية السعودية.

وتستعد السعودية أيضا، لإنشاء أول معرض للكتاب في عام 2023، خاص بالمنطقة الشرقية في المملكة.