مشاركة 200 ناشر مصري في معرض جدة الدولي للكتاب 2022

أعلن اتحاد الناشرين المصريين برئاسة سعيد عبده، التجهيز للمشاركة في معرض جدة الدولي الثالث للكتاب في دورته المقبلة خلال الفترة من 8 : 17 ديسمبر 2022، إذ يتجاوز عدد الناشرين المصريين المشاركين 200 ناشر.

أبرز المعلومات عن معرض جدة الدولي للكتاب

وأضاف رضا عوض رئيس لجنة المعارض بالاتحاد، لـ«الوطن»: يحرص الناشرون المصريون على المشاركة في المعارض الدولية باعتبارها سوق جديدة للكتاب بعد الركود والخسائر التي تعرض لها سوق النشر بسبب كوورنا خلال العامين الماضيين، مشيرا إلى أن عدد المشاركين في معرض جدة للكتاب 282 ناشرا مصريا

وحسب وسائل إعلام سعودية تنظم هيئة الأدب والنشر والترجمة في المملكة العربية السعودية معرض جدة الدولي للكتاب خلال المدة من (8 - 17 ديسمبر 2022)، ضمن مبادرة «معارض الكتاب» إحدى المبادرات التي تهدف إلى التوسع في إقامة معارض الكتاب بالمملكة، بوصفها نوافذَ ثقافية تجمع صنّاع الأدب والنشر والترجمة من المؤسسات والشركات المحلية والدولية مع القراء والمهتمين.

ومعرض جدة الدولي للكتاب أحد ثلاثة معارض رئيسية بالمملكة، معرض المدينة المنورة ، ومعرض الرياض ومعرض جدة، ومن المقرر أن يشارك في الدورة المقبلة ما يزيد على 600 دار نشر ، إلى جانب برنامج ثقافي متنوع خلال فترة المعرض.

إلى جانب مجموعة ورش العمل الثقافية، وندوات يشارك فيها نخبة من الخبراء والمثقفين، وأمسيات شعرية، وركن مخصص للأطفال يحتوي على أركان تعليمية وتدريبية وترفيهية للأطفال، لتتيح بذلك تجربة ثقافية متكاملة تستهدف مختلف أطياف المجتمع.

كما تعقد الجهة المنظمة مؤتمرين في جدة بالتزامن مع المعرض، سيتناول الأول منها مجال النشر الرقمي، بينما يناقش الثاني مجال الخيال العلمي، بمشاركة مجموعة من الخبراء والمتخصصين في هذين المجالين.