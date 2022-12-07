يوسف الحسيني: لا يحق لأحد أن يطلع على الحسابات المصرفية الخاصة

أكد الإعلامي يوسف الحسيني، أن مشروع تعديل أحكام الإجراءات الضريبية لا يمس سرية الحسابات المصرفية، موضحًا أنه لا يحق لأحد أن يطلع على الحسابات الخاصة.

وأضاف يوسف الحسيني، خلال تقديمه برنامج «التاسعة» المذاع على «القناة الأولى» أنه من الممكن أن يجرى الاطلاع في حالة قرار مكتوب من صاحب العمل أو قرار من المحكمة.

ولفت إلى أن البنك المركزي أكد هذا الأمر، مطالبًا: «بلاش نسمع أي كلام غير صحيح»، مضيفا:«مشروع تعديل أحكام الإجراءات الضريبة يتعلق بتبادل المعلومات مع السلطات الضريبية الأجنبية تنفيذًا لـ أحكام المنتدى العالمي للشفافية، والذي سيكون له عائد على الاستثمار».

وحذر الحسيني من كتابة أي معلومات غير صحيحة على السوشيال ميديا، مؤكدًا: «اللي بينشر حاجة غلط ولها تأثير على المجتمع يعرض نفسه للإجراءات القانونية».