زوجة ضحية طليق ابنة شقيقه بالشرقية: حقنا رجع بعد إحالة المتهم للمفتي

عبرت أسرة المجني عليه «إبراهيم السيد محمد»، َوالذي قُتل على يد طليق ابنة شقيقه، أثناء مشاجرة بقرية صفط زريق التابعة لمركز ديرب نجم عن سعادتهم بعدما أصدرت محكمة جنايات الزقازيق أمس حكمًا بإحالة أوراق المتهم إلى مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي بشأن إعدامه.

زوجة المجني عليه: سجدت لله شكرا

«سجدت شكرا لله تعالى، رفعت مظلمتي لله، وربنا رجع حقه»، بتلك الكلمات بدأت زوجة المجني عليه مقيمة بقرية صفط زريق حديثها لـ«الوطن»، مضيفة: «زوجي قُتل غدرًا، هو شهيد الغدر، ونحمد الله، والعدل تحقق والقصاص تحقق».

تفاصيل مقتل المجني عليه

وحول تفاصيل الواقعة التي هزت مركز ديرب نجم قالت: «الحادثة كانت قبل عامين، وتحديدًا يوم الجمعة، وكان اليوم عاديًا، وتجمعنا لتناول الغداء، وبمجرد الانتهاء، سمعنا صوت صراخ في الشارع، وعندما توجهنا إلى البلكونة، شاهدنا المتهم في الشارع يمسك سكينة في يده، ويتعدى على أبناء شقيق زوجي، وأصاب أحدهما ووالدته».

وأشارت إلى أن زوجها سارع بالخروج ليتدخل ويحاول تهدئة المتهم واحتواء الموقف، لافتة إلى أنه بمجرد نزوله، وأثناء محاولته التحدث مع المتهم، تعدى عليه بسلاح أبيض «سكين»، ما أدى إلى إصابته بجرح قطعي ووفاته متأثرا بإصابته.

وتابعت: «زوجي كانت نيته خير، وكان عاوز يحل الخلافات بين المتهم وأسرة شقيقه، ويكونوا متصالحين، كان جزاؤه الموت غدرًا، ويروح ضحية الكره والحقد».

واختتمت: «كان سندنا وضهرنا، وحرمنا منه، لكن نحمد ربنا أن حقه رجع والمتهم هيتعدم ويأخذ الجزاء اللي يستحقه».

مدير أمن الشرقية يتلقى بلاغا بالواقعة

كان مدير أمن الشرقية تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة مركز شرطة ديرب نجم يفيد بتلقي المركز بلاغ، بوفاة ابراهيم السيد مقيم بقرية صفط زريق التابعة لدائرة المركز على يد «حمادة. م. ع. ه» أثناء مشاجرة بسبب خلافات الرؤية.

وتبين أن المتهم هو طليق ابنة شقيق المجني عليه، وتعدى على شقيق طليقته وأصابه بطعنات قاصدًا من ذلك إزهاق روحه وعندما هرب نحو مسكنه للاحتماء داخله، توجه المتهم لمسكنه المجاور لهم وأحضر سلاحًا أبيض آخر (سكين) وحال معاودته نحوه مجددًا لمواصلة التعدي عليه تصادف لقائه والضحية والذي حاول تهدئته إلا أن المتهم عاجله بطعنة استقرت ببطنه وأودت بحياته.

وألقت الشرطة القبض على المتهم، وتم إحالته إلى محكمة جنايات الزقازيق.