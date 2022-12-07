تطورات جديدة في جريمة قتل سائق توك توك وإلقاء جثته بترعة بكفر الدوار

تجري جهات التحقيق بالإسكندرية تحقيقاتها في واقعة مقتل سائق تروسيكل ذبحًا على يد شخصين، وإلقاء جثته فى إحدى الترع بمنطقة كفر الدوار، إذ أمرت بحبس المتهمان 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت بسرعة إجراء تحريات الشرطة فى الواقعة، وإرسال جثة المجني عليه إلى المشرحة، وإعداد تقرير الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة تحديدًا وإعداد تقرير مفصل عنها.

تفاصيل الواقعة

أما عن تفاصيل الواقعة، فكانت البداية عقب ورود بلاغ إلى رجال الشرطة من أحد الأشخاص بالإسكندرية، يفيد بتغيب نجله عن منزله، وعقب إجراء التحريات وجمع المعلومات، تم كشف غموض الواقعة، والتوصل إلى مرتكبيها، حيث تبين أنهما شخصين.

وكشفت تحريات رجال الشرطة، أن المتهمان استدرجا المتغيب إلى الدراجة النارية خاصته، بزعم توصيلهما لمحافظة البحيرة، ولدى وصولهم لمنطقة زراعية بمدينة كفر الدوار، قام أحدهما بالتعدى عليه بسلاح أبيض «سكين» أودى بحياته، واستوليا على الدراجة ومتعلقات المجنى عليه، وهى مبلغ مالي وهاتف محمول، كما أنهما ألقيا بجثته بإحدى المجارى المائية بذات المنطقة، ولاذا بالهرب مستقلين الدراجة النارية «التروسيكل» الخاص بالمجنى عليه.

وتم تحديد مكان تواجدهما، وعقب تقنيين الإجراءات قام رجال الشرطة بضبطهما بحوزتهما المبلغ المالي، الهاتف المحمول المستولى عليهما، السلاح المستخدم فى إرتكاب الواقعة وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه، كما أرشدا عن الدراجة المستولى عليها، واستخراج الجثمان، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

قانونى يوضح عقوبة القتل العمد

أما عن عقوبة القتل العمد طبقًا لقانون العقوبات، أوضح أشرف ناجي المحامي بالنقض خلال حديثه لـ«الوطن»، أن الفقرة 2 من المادة 234 من قانون العقوبات المصري نصت على: «يُحكم على فاعل هذه الجناية، «جناية القتل العمد» بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، حيث إن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني قد ارتكب بجانب جناية القتل العمد جناية أخرى، وذلك في فترة زمنية قصيرة، وهو ما يعني أن هناك تعددًا بأكثر من جريمة مع توافر صلة زمنية بينها».