في عيد ميلادها.. محطات في حياة الفنانة مي كساب أهمها أغنية «غمض عينيك»

تحتفل الفنانة مي كساب اليوم بعيد ميلادها، مع أسرتها كما اعتادت كل عام، إذ أنها من مواليد 8 ديسمبر، وقدمت خلال مشوارها الفني العديد من الأعمال الفنية الناجحة، كما تألقت أيضا في مجال الغناء.

أبرز محطات مي كساب الفني

وبدأ الجمهور في التعرف على مي كساب من خلال أغنية «غمض عينيك» وهو «الدويتو» الغنائي التي قدمته بالمشاركة مع الفنان مجد القاسم وحقق انتشارًا كبيرًا.

مسلسل تامر وشوقية

ولم تكتف مي كساب بالغناء فقط بل دخلت مجال التمثيل وحققت نجاحًا كبيرًا في بداياتها الفنية من خلال مسلسل الست كوم «تامر وشوقية» والتي شاركها فيه البطولة الفنان أحمد الفيشاوي والراحلة رجاء الجداوي ولطفي لبيب وأنعام سالوسة ونضال الشافعي، وجسدت في المسلسل دور «شوقية» الفتاة التي تنتمي لطبقة شعبية تقع في حب «تامر» الذي ينتمي الي طبقة عالية ولكنه يواجه الجميع ويتزوجها وخلال هذه الزيجة تظهر العديد من المواقف الكوميدية بسبب فرق المستوى الاجتماعي.

وبعد نجاح هذا العمل تم تقديم سلسلة أجزاء منه حققت نجاح كبير، وبعد هذا العمل توالت عليها الأدوار الفنية والتي تميز بعضها بالكوميديا.

ألبومات مي كساب

مي كساب العديد من الألبومات الغنائية والتي حققت هي الأخرى نجاح كبير وفي 2005 طرحت ألبوم حاجة تكسف تضمن 13 أغنية، وفي عام 2007 قدمت ألبوما أحلى من الكلام، ويتضمن 10 أغان، وفي 2013 طرحت ألبوم «حبيبي وعدني» ويتضمن 10 أغان، وفي 2019 طرحت ألبوم «أنا لسه هنا» ويتضمن 12 أغنية، وفي 2022 قدمت ألبوما أنا ماما ويتضمن 10 أغان.