مي كساب: ندمانة على المشاركة في «لما تامر ساب شوقية» و«العتبة الحمرا»

كشفت الفنانة مي كساب، عن أنها أخطأت مرتين في حياتها العملية، قائلة إن الخطأ الأول كان مشاركتها في «العتبة الحمرا»، والخطأ الثاني المشاركة «لما تامر ساب شوقية»، متابعة: «بعتبرهم غلطتين عشان ساعتها محدش إداني الفرصة أتكلم، كل ما كنت آجي أتكلم أفكاري محدش بيسمعها».

الأعمال الكوميدية عبارة عن ورشة عمل

وأضافت مي كساب، خلال لقاء ببرنامج «الراديو بيضحك»، المذاع على «الراديو 9090»، وتقدمه الإذاعية فاطمة مصطفى، أنها طلبت من المنتج أمير شوقي، إضافة بعض التفاصيل، متابعا: «قالي متدخليش في حاجة، جو إن الفنان ميتدخلش في شغل المخرج والكاتب، وده أحيانا بيكون صح وأحيانا لأ».

وأشارت إلى أن الأعمال الكوميدية عبارة عن ورشة جماعية وليست فردية، ولكن ما حدث عكس ذلك خلال مشاركتها في «العتبة الحمرا» و«لما تامر ساب شوقية».

وعلقت على ترتيب الأسماء في تتر أحلام سعيدة، قائلة: «العقد شريعة المتعاقدين وده درس مستفاد، وكل فنان بيكون له حساباته وشايفها من وجهة نظره، وكل واحد يبقى شايف نفسه هيتكتب ازاي ومش هقدر أحكم إلا على نفسي».

مي كساب: بتخانق على التترات وبشوفها حاجة تقديرية

ولفتت إلى أن ترتيب الأسماء في التتر من الأشياء التي تفرق معها، وتكون شيئا تقديريا، «أنا بشتغل من 22 سنة هتقدر إمتى؟ لما أموت؟ وبشوف ده حقي وأنا من الناس اللي بتخانق في التترات».

وأوضحت أنه نشبت مشاجرة بينها وبين أحد الفنانين في مسلسل «اللعبة»: «أنا مضيت خامس واحدة، قالولي واحد مضى قبليكي فهو حجز، دي حاجة تضايق الواحد، فلان ده أنا كنت بطلة وهو كان لسه بيبدأ حياته، وفي الآخر بقول هتخانق مع صاحبي وزميلي؟ مش هينفع فأروح أتخانق مع المنتج أو المخرج».