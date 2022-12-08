مدن البحر الأحمر تستعد لحملة التطعيم ضد شلل الأطفال بفرق ثابتة ومتحركة

تستعد مديرية الشؤون الصحية بمحافظة البحر الأحمر لحملة التطعيم ضد شلل الأطفال، والتي ستبدأ الأحد المقبل في 53 مقرا ثابتا، إضافة إلى الفرق المتحركة بجميع المدن.

فرق ثابتة لحملة التطعيم ضد شلل الأطفال

وكشفت مديرية الشؤون الصحية، في بيان، عن أماكن الفرق الثابتة للحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال بالإدارات الصحية بمدن البحر الأحمر، وعددها 53 مقرا، منها 36 مقرا ثابتا بمدينة الغردقة، و3 مقرات بمدينة رأس غارب، و4 بسفاجا، و3 بالقصير، ومقرين بمرسى علم، و5 بحلايب وشلاتين.

تطعيم الأطفال من عمر يوم حتى 5 أعوام

وذكر الدكتور إسماعيل العربي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، اليوم الخميس، أن الحملة تهدف إلى تطعيم الأطفال من عمر يوم حتى 5 أعوام من المصريين وغير المصريين المقيمين بمدن المحافظة بمقار ثابتة ومتحركة للوصول إلى الشقق السكنية.

وفي سياق آخر، أجرت حملة «من حقك تنظمي» الكشف الطبي على 751 ‪ سيدة بمدن الغردقة ورأس غارب والشلاتين، وصرفت الوسائل والعلاج بالمجان، وتستمر الحملة حتى اليوم الخميس.