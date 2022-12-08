شرم الشيخ تستضيف سباقات الهجن بمشاركة 18 دولة عربية

أعلن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء استضافة مهرجان دولي لسباقات الهجن بمدينة شرم الشيخ، مشيرا إلى أنه زار دولة الإمارات الأسبوع الماضي والتقى رئيس اتحاد الهجن الإماراتي ودعاه للمشاركة في السباق.

وذكر المحافظ لـ«الوطن»، اليوم الخميس، أن شرم الشيخ أصبحت ذات شهرة عالمية تفوق الوصف عقب نجاح قمة المناخ الشهر الماضي، ومن ثم أصبح الحفظ على المدينة مسؤولية كبيرة بعد تطويرها وظهورها بمظهر حسن أمام السياح.

سباق دولي للهجن بشرم الشيخ

وأكد «فودة»، أنه عقد اجتماعا مع عيد حمدان رئيس الاتحاد المصري لرياضة الهجن، لوضع الخطوط العريضة للسباق الدولي للهجن، الذي ستشارك فيه دول عربية وقبائل مصرية.

وأشار إلى أنه سيلتقي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، للتنسيق من أجل أن يكون السباق يليق بمكانة شرم الشيخ، وقال إن الدعوات ستُوجه إلى عدد من الدول العربية للمشاركة في هذا الحدث الذي سيشهد مشاركة 18 دولة عربية.

تطوير مضمار الهجن

وقال محافظ جنوب سيناء، إنه جرى الانتهاء من تطوير مضمار الهجن بشرم الشيخ، وأصبح دوليا طبقا للشروط والضوابط العالمية، خاصة بعد تزويده بأعمدة إنارة لإقامة السباقات ليلا، وعمل تراك مخصص للبث التلفزيوني المباشر، ومنصة للحضور من كبار الشخصيات.

وأشار إلى إنشاء وحدة بيطرية على مساحة 2000 متر مربع، وهي مخصصة للكشف على الجمال التي تشارك في السباقات، وتخدم أيضا مضمار الفروسية، موضحاً إن مساحة مضمار الهجن والقرية التراثية 2 مليون متر مربع.