فودة يشيد بتنظيم سباقات الهجن بشرم الشيخ.. والانتهاء من الوحدة البيطرية

قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن مدينة شرم الشيخ أصبحت أيقونة سباقات الهجن الدولية في مصر، وإن البطولات التي تقام داخل مضمار الهجن الدولي بمدينة شرم الشيخ، أثبتت أن مصر حافظة التراث العربي الأصيل بل تعمل على تأصيل هذه السباقات كل عام.

وأضاف المحافظ في تصريح لـ«الوطن»، أنه عقد لقاءا مع عيد حمدان، رئيس الاتحاد المصري لرياضة الهجن، وابن محافظة جنوب سيناء، واتفقا على إقامة سباق دولي للهجن في شهر نوفمبر المقبل، على هامش قمة المناخ التي تستضيفها شرم الشيخ، نوفمبر المقبل، بمشاركة 40 شخصا من مختلف الجنسيات.

ختام سباق الهجن

وقال اللواء خالد فودة، إن الوحدة البيطرية التي يتم إنشاؤها في مضمار الهجن بشرم الشيخ سوف يتم الانتهاء منها مارس المقبل، وسوف تكون جاهزة قبل انطلاق السباق الدولي المقرر نوفمبر المقبل، بمشاركة أكثر من دولة عربية، وأشاد المحافظ بالتنظيم الذي تم في السباق، الذي بدأ الخميس أول أمس، وينتهي اليوم السبت، بتقديم جوائز للفائزين وتوزيع الكؤوس، مشيرا إلى أن السباق شارك فيه أكثر من 1000 متسابق من مختلف القبائل العربية، وأيضا شارك وفد من دولتي السعودية والأردن في السباقات.

وأوضح المحافظ أن سباقات الهجن هي عرس بالنسبة للبدو، وتعمل على حدوث رواج رياضي وثقافي وتجاري وسياحي لرياضات الهجن.

مضمار الهجن بشرم الشيخ

وأكد محافظ جنوب سيناء على أنه تم الانتهاء من كافة أعمال تطوير مضمار الهجن بشرم الشيخ، حيث تم تطوير ورفع كفاءة المنصة الرئيسية، منصة كبار الزوار، وصالة كبار الزوار، وإنشاء المقاعد والمظلات بطول طريق المضمار، وتشمل الأعمال إنشاء مسجد وقرية التراث، وحظائر للحيوانات، وعيادة بيطرية شاملة، وقال إنه تم تخصيص 2000 متر لإقامة وحدة بيطرية لخدمة الجمال المشاركة في السباقات والكشف عليها في حالة تعاطي منشطات، موضحا أن التطوير شمل إضاءة المضمار ليكون جاهزا للسباقات الليلية، وطريق خاص لكبار الزوار وتوسعة الطريق المؤدي إلى المضمار.