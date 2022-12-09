أسعار الخضروات في الأسواق المحلية اليوم.. كيلو الطماطم بـ6 جنيهات

أعلن سوق العبور، أسعار الخضروات في الأسواق اليوم الجمعة، والتي يتم تحديثها بشكل مستمر ليتمكن المواطنون من الإطلاع عليها بشكل دوري.

وتقدم «الوطن» أسعار الخضروات في سوق العبور وفي الأسواق المحلية، وفق الجولة الصباحية التي تقوم بها، وذلك على النحو التالي:

أسعار الخضروات في السوق المحلية

سجل سعر كيلو البصل الأبيض والأحمر بين 6 و10 جنيهات.

تراوح سعر كيلو الفاصوليا بين 8 و10 جنيهات.

سجل سعر كيلو الجزر اليوم نحو 10 جنيهات.

سجل سعر كيلو البامية بين 20 و25 جنيهًا.

اختلف سعر كيلو البطاطس بين 8 و10 جنيهات.

تراوح سعر كيلو الطماطم بين 6 و8 جنيهات.

تراوح سعر كيلو الخيار بين 8 و10 جنيهات.

سجل سعر كيلو الفلفل الرومي والحامي بين 10 و12 جنيهًا.

اختلف سعر الفلفل الألوان بين 20 و22 جنيهًا للكيلو.

أسعار الخضروات اليوم في سوق العبور

ووفق الموقع الإلكتروني لسوق العبور، اختلفت أسعار الخضروات على النحو التالي:

تراوح سعر الملوخية بين 5 و8 جنيهات.

تراوح سعر الخيار البلدي بين 4.5 جنيه و6 جنيهات.

اختلف سعر كيلو البطاطس بين 4 و7 جنيهات.

اختلف سعر كيلو البصل 3 جنيهات و4.5 جنيه.

اختلف سعر كيلو الكوسة بين 4 و7 جنيهات.

اختلف سعر كيلو الفاصوليا بين 4 و7 جنيهات.

تراوح سعر الباذنجان البلدي بين 4 جنيهات و6 جنيهات.

تراوح سعر الباذنجان الرومي بين 3 و4 جنيهات.

سجل سعر الباذنجان البلدي بين 3 و4 جنيهات.

تراوح سعر الفلفل الرومي البلدي\ بين 6 و10 جنيهات.

اختلف سعر الفلفل الحراق البلدي بين 6 و8 جنيهات.

اختلف سعر كيلو الفلفل الألوان بين 12 و20 جنيهًا.