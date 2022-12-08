أسعار الخضروات في الأسواق المحلية اليوم الخميس.. البطاطس بـ8 جنيهات

حدّث الموقع الإلكتروني لسوق العبور، أسعار الخضروات اليوم الخميس 8 ديسمبر، والتي يتابعها عدد كبير من المواطنين وتجار الجملة، لأنها أرخص من الأسواق الأخرى.

وتقدم «الوطن» أسعار الخضروات بمختلف أنواعها في سوق العبور اليوم وفق الموقع الرسمي له كما يلي:

أسعار الخضروات في السوق المحلي

سجل سعر كيلو البصل بين 5 و6 جنيهات للبصل الأحمر.

جاء سعر كيلو البصل الأبيض بـ5 جنيهات.

تراوح سعر كيلو الفاصوليا بين 4 و7 جنيهات.

سجل سعر كيلو الجزر اليوم نحو 10 جنيهات.

اختلف سعر كيلو البطاطس بين 8 و10 جنيهات للكيلو.

تراوح سعر كيلو الطماطم بين 6 و8 جنيهات.

اختلف سعر كيلو الخيار بين 8 و10 جنيهات.

سجل سعر كيلو الفلفل الرومي 11 جنيها.

وتراوح سعر الفلفل الألوان بين 20 و22 جنيهًا للكيلو.

أسعار الخضروات اليوم في سوق العبور

واختلفت أسعار الخضروات في سوق العبور اليوم، وفق الموقع الرسمي الإلكتروني للسوق، كما يلي:

تراوح سعر كيلو البطاطس بين 4 و7 جنيهات.

تراوح سعر كيلو البصل 3 جنيهات و4.5 جنيه.

تراوح سعر كيلو الفاصوليا بين 4 و7 جنيهات.

تراوح سعر الباذنجان الرومي بين 3 و4 جنيهات.

سجل سعر الباذنجان البلدي بين 4 و6 جنيه.

تراوح سعر الفلفل الرومي البلدي بين 6 و10 جنيهات.

اختلف سعر الفلفل الحراق البلدي بين 6 و8 جنيهات.

تراوح سعر كيلو الفلفل الألوان بين 12 و20 جنيهًا.

اختلف سعر الملوخية بين 5 و8 جنيهات.

تراوح سعر الكوسة بين 4 و7 جنيهات.

تراوح سعر الخيار البلدي بين 4.5 جنيه و6 جنيهات.