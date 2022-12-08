أسعار الخضروات والفاكهة اليوم في منافذ المجمعات الاستهلاكية.. الجوافة بـ9 جنيهات

تطرح المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، بشكل يومي كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة بأسعار مخفضة، تيسيرًا على المواطنين وتخفيف الأعباء عليهم، وذلك بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والعديد من المنتجات المختلفة.

وفيما يلي، نعرض قائمة أسعار الخضروات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية وفق جولة اجرتها الوطن، وجاءت اليوم الخميس الموافق 8 ديسمبر، كالتالي:

أسعار الخضروات والفاكهة في منافذ المجمعات الاستهلاكية

وجاءت في منافذ المجمعات الاستهلاكية

- الطماطم وصل سعرها إلى نحو 6.5 جنيه.

‏‎‏‎‏‎- سجل سعر الكيلو من البطاطس اليوم نحو 10 جنيهات.

‎‏- البصل الأبيض سجل سعر الكيلو منه نحو 5.5 جنيه، بينما وصل سعر الكيلو من البصل الأحمر إلى نحو 5.5 جنيه.

‏‎‏‎‏‎- ووصلت أسعار الكوسة إلى نحو 12 جنيها. ‎‏‎‏‎

- سجل سعر الكيلو من الجزر نحو 10 جنيهات. ‏‎‏‎‏‎

- وصل سعر الكيلو من الخيار إلى نحو 10 جنيهات.

‏‎‏‎‏‎‏‎- بلغ سعر الكيلو من الباذنجان الرومى إلى نحو 6 جنيه، فيما بلغ سعر الباذنجان الأبيض نحو 10 جنيهات، ووصل سعر الكيلو من الباذنجان العروس إلى نحو 10 جنيهات

- الفلفل الرومى وصل سعره إلى 10 جنيها. ‏‎‏‎‏‎

‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدى سجل نحو 10.5 جنيه.

‏‎‏‎‏‎- ووصل سعر الكيلو من الفلفل الألوان إلى نحو 25 جنيها.

‏‎‏‎‏‎- وصل سعر الكيلو من الليمون إلى نحو 10 جنيهات.

‏‎- سجل سعر الكيلو من الفاصوليا نحو 10 جنيهات.

‏‎‏‏‎‏‎‏‎- تفاح أحمر إيطالى سجل نحو 30 جنيها.

‏‎‏- سجل سعر الكيلو من الجوافة اليوم نحو 9 جنيهات.

- وصل سعر الكيلو من الرومان اليوم نحو 10 جنيهات.