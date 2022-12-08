«التعليم»: تخفيف مناهج الصفين الرابع والخامس الابتدائي بما يناسب مدة الدراسة

أكد شادي عبد الله زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه تم تخفيف مناهج الصفين الرابع والخامس الابتدائي بما يناسب المدة الزمنية للعام الدراسي الحالي 2022-2023، مشيرًا إلى أن الوزارة دائماً ما تعمل لصالح أبنائها الطلاب.

وشدد المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» على أن العام الدراسي الجديد يسير بشكل منضبط ومنتظم دون حدوث أي معوقات تؤثر على سير الدراسة بالمدارس.

لا تعديلات على مواعيد امتحانات نصف العام

وقال عبد الله زلطة إن مناهج الصفين الرابع والخامس الابتدائي مطورة، وتعتمد على الفهم ونتاج التعلم وليس الحفظ والحشو والتلقين، مشيراً إلى أن الوزارة تسير بخطوات ثابتة في تطوير المناهج، والعمل على الارتقاء بمستوى الطلاب بمختلف المراحل التعليمية، منوهاً إلى أنه لا يوجد أي تعديلات على مواعيد امتحانات نصف العام الدراسي.

إجراءات مشددة ضد كورونا داخل المدارس

وأضاف متحدث التربية والتعليم، أن جميع المدارس على مستوى الجمهورية ملتزمة تماماً بتنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، حفاظاً على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على العملية التعليمية في المدارس، مؤكداً أن العام الدراسي 2022-2023 يسير بشكل منضبط دون رصد أي مشكلات أو معوقات.

كان عدد من أولياء الأمور، طالبوا الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بتخفيف مناهج الصفين الرابع والخامس الابتدائي، وذلك لصعوبة المقررات الدراسية على حد وصفهم، مؤكدين عبر جروبات أولياء الأمور، أن هناك بعض المقررات الدراسية في العديد من المواد الدراسية صعبة للغاية، وأن التخفيف سيعمل على مساعدة أبنائهم الطلاب بالمذاكرة الجيدة، قبل بداية امتحانات نصف العام الدراسي 2022-2023.