خبراء تربويون يقدمون نصائح للطلاب بشأن امتحانات نصف العام 2023 للجامعات

قدَّم خبراء تربويون، نصائح مهمة للطلاب بشأن امتحانات نصف العام 2023 للجامعات، والتي من المقرر أن تبدأ 9 يناير 2023، وسط إجراءات وقائية مشددة لمواجهة كورونا، بحسبما أعلن المجلس الأعلى للجامعات، مؤكدين على أهمية تنظيم الوقت والإلمام بشكل جيد بالمحاضرات والسكاشن العملية، فضلاً عن توظيف الخرائط الذهنية والأشكال التوضيحية والرسومات البيانية المذكورة في المقرر الدراسي لسهولة معرفتها.

محاور نصائح للطلاب بشأن امتحانات نصف العام للجامعات

صنَّف الدكتور أحمد عبدالرشيد، أستاذ المناهج وطرق التدريس، ووكيل كلية التربية جامعة حلوان سابقاً، نصائح الطلاب لاجتياز امتحانات نصف العام 2023 للجامعات إلى عدة محاور، المحور الأول هو هندسة مسارات التعلم ذي المعنى في نصفي المخ لدى المتعلم، ويرتبط هذا المحور بقدرة المتعلم على تنظيم عمليات ومسارات الفهم ذي المعنى للمقررات الدراسية في نصفي المخ وفقًا للسعة العقلية لكل متعلم، حيث يمر الطالب في تفاعله مع محتوى وعناصر المقررات الدراسية بعدة عمليات ومسارات تحقق مقومات التعلم ذي المعنى وتساعد على ترتيب وتنظيم الأفكار في البنية المعرفية لدى المتعلم هي مسار الفهم الاستنتاجي ومسار الفهم التفسيري، ومسار الفهم الناقد، ومسار الفهم الإبداعي، ومسار الفهم الاستقصائي.

المحور الثاني في النصائح بحسب ما رواه الدكتور أحمد عبدالرشيد في حديثه لـ«الوطن»، هو معدل الاستيعاب والخطو الذاتي وفقاً لأنماط التعلم، موضحاً أن هذا المحور يرتبط بالتهيئة الذهنية لعقل المتعلم لاستيعاب عناصر المقررات الدراسية وفقاً لما لدى المتعلمين من أنماط تعليمية مختلفة تتسق مع قدراتهم على استيعاب وفهم النصوص المقروءة، ومن هذه الأنماط النمط البصري والنمط الديناميكي والنمط التخيلي والنمط التأملي.

أما عن المحور الثالث، والذي حدده وكيل كلية التربية سابقاً، هو ترميز وترتيب المعلومات المتعلمة في الذاكرة طويلة المدى للمتعلم، حيث يرتبط هذا المحور بقدرة المتعلم على توظيف الخرائط الذهنية والأشكال التخطيطية والرسومات البيانية والرسومات الهندسية والرموز المختلفة عن مراجعة ما تضمنه نصوص المقررات الدراسية من معلومات وعناصر مختلفة فتساعد تلك الخرائط الذهنية والأشكال المختلفة المتعلم على استدعاء المعلومات والأفكار المختلفة عند التعرض لأسئلة الامتحان بمستوياتها المختلفة مستوى التذكر ومستوى الفهم ومستوى التطبيق ومستوى التحليل ومستوى التقويم ومستوى التركيب.

المواظبة على حضور المحاضرات الأخيرة قبيل امتحانات نصف العام للجامعات

الدكتور أكرم مصطفى، مدرس بكلية التربية بجامعة الإسكندرية، أكد على أهمية الوقت وإدارته بشكل جيد والتدريب على ذلك في الأيام المقبلة قبل الامتحانات، بجانب الإلمام بجميع المحاضرات والسكاشن من تحضير وتحليل والتدريب على الأسئلة وطريقة حلها، وتنظيم ساعات النوم والاستيقاظ لتخفيف الضغط القوة البدنية والعقلية.

وشدد الدكتور أكرم مصطفى في حديثه لـ«الوطن»، على ضرورة تنظيم المعلومات في المقرر الدراسي أثناء المذاكرة وتقسيمها التقسيم الصحيح لإتاحة فرصة أكبر للإلمام بها ووجود وقت لمراجعتها وتحليلها، فضلاً عن المواظبة على الحضور وخاصة المحاضرات الأخيرة قبيل الامتحانات.