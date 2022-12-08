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أول فيديو يوثق اعتقال رئيس بيرو بعد عزله بتهمة «العجز الأخلاقي»

كتب:

محمد علي حسن
09:44 ص | الخميس 08 ديسمبر 2022
رئيس بيرو بيدرو كاستيو

رئيس بيرو بيدرو كاستيو

أعلنت النيابة العامة توقيف رئيس بيرو بيدرو كاستيو، بعدما عزله الكونجرس من منصب رئيس الجمهورية، وتعيين نائبة الرئيس لإدارة شؤون البلاد.

البرلمان البيروفي الذي تسيطر عليه الأغلبية اليمنية يعزل الرئيس

من جانبها، قالت بيرو ماريتا باريتو، منسقة فريق المدعين العامين المكلفين بملف الفساد الحكومي في بيرو، إنّ كاستيو الذي عزله الكونجرس بعد ساعات على إصدار قرار حل بموجبه هذه الهيئة التشريعية، هو موقوف، وبعد ساعات من إعلان عزله، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع محلية، فيديوهات توثق اعتقال كاستيو.

وعزل البرلمان البيروفي، الذي تسيطر عليه الأغلبية اليمنية، الرئيس اليساري كاستيو بتهمة «العجز الأخلاقي»، متجاهلا قرار الرئيس بحل البرلمان قبل ساعات.

ووافق 101 نائبا من أصل 130 على عزل الرئيس في جلسة بثها التلفزيون بشكل مباشر، رغم إعلان كاستيو حل البرلمان وحالة الطوارئ في البلاد.

«واشنطن» تندد بمحاولة الرئيس البيروفي حل البرلمان

وفي وقت سابق، حضت واشنطن الرئيس البيروفي على العودة عن قراره حل البرلمان، وكتبت السفيرة الأمريكية في ليما، ليزا كينا،«الولايات المتحدة تحض بقوة الرئيس بيدرو كاستيو على العودة عن محاولته حل البرلمان وافساح المجال للمؤسسات الديمقراطية للعمل بموجب الدستور».

ونجا كاستيلو من قبل من اقتراحين آخرين لعزله كان آخرهما في مارس 2022، إذ اتهمته المعارضة آنذاك بالتدخل في قضية فساد، يعتقد أن مقربين منه تورطوا فيها وبالخيانة بعدما أعلن استعداده لإجراء استفتاء على منح منفذ إلى المحيط الهادئ لبوليفيا المجاورة التي لا تطل على البحر، وحملته المعارضة البيروفية أيضا مسؤولية تكرار الأزمات الوزارية، وتشكيل أربع حكومات في 8 أشهر وهو أمر غير مسبوق في بيرو.

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