أول فيديو يوثق اعتقال رئيس بيرو بعد عزله بتهمة «العجز الأخلاقي»

أعلنت النيابة العامة توقيف رئيس بيرو بيدرو كاستيو، بعدما عزله الكونجرس من منصب رئيس الجمهورية، وتعيين نائبة الرئيس لإدارة شؤون البلاد.

من جانبها، قالت بيرو ماريتا باريتو، منسقة فريق المدعين العامين المكلفين بملف الفساد الحكومي في بيرو، إنّ كاستيو الذي عزله الكونجرس بعد ساعات على إصدار قرار حل بموجبه هذه الهيئة التشريعية، هو موقوف، وبعد ساعات من إعلان عزله، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع محلية، فيديوهات توثق اعتقال كاستيو.

Primeiras imagens do golpista, comunista Pedro Castillo após ser detido por realização de um golpe de Estado no Peru. Nada muda no Peru, assumiu sua vice. pic.twitter.com/US4hMaJgTn