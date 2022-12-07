إقبال ضعيف على محلات الصاغة في كفر الشيخ.. ومواطنون: «بلاها شبكة»

شهدت محلات الصاغة بمحافظة كفر الشيخ، ركودًا في عملية البيع والشراء وضعف إقبال الزبائن، رغم انخفاض أسعار الذهب بشكل ملحوظ على مدار الساعات الماضية.

وأوضح أحمد السعيد، أحد أصحاب محلات الصاغة بكفر الشيخ، لـ«الوطن»، إن هناك حالة من الركود تُسيطر على سوق الذهب في مصر، منذ فترة كبيرة، رغم انخفاض أسعار الذهب بشكل ملحوظ على مدار الساعات الماضية.

انخفاض الإقبال على شراء الذهب خلال الفترة الماضية

وأكد «السعيد»، إن الإقبال على شراء الذهب انخفض كثيرًا خلال الفترة الماضية، مبررًا بذلك حالة الكساد التي يشهدها العالم أجمع نتيجة الأزمة الروسية الأوكرانية وقبلها فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن أسعار الذهب من الممكن أن تُعاود الاستقرار خلال الأيام المقبلة.

وأوضح التاجر، أنه كان هناك حرصًا من بعض الزبائن خلال الفترة الماضية على الاحتفاظ بكميات من الذهب وذلك من أجل بيعه حين ترتفع أسعار الذهب، لافتًا أن الفترة الحالية فرضت على تجار الذهب مجموعة من الأمور ومنها تخفيف أوزان المشغولات الذهبية، وتصنيع أشكال أخرى مثل الأحرف والأرقام الذهبية لتلبية احتياجات المواطنين.

مواطنون: السر في «بلاها شبكة»

«بلاها شبكة».. كلمات قالها حسن صلاح، مهندس، مضيفًا: «عايزين الناس يبقي عندها ثقافة إن الذهب أصبح رفاهية، ومش لازم العريس يشتري شبكة كفاية دبلة وخاتم والباقي بتكتب في القايمة وخلاص، مش عايزين نزود أعباء مالهاش لازمة، وبعد كده لما ربنا يفتحها على العريس يبقي يشتري لزوجته إللي هو عايزه، وأنا عن نفسي قولت لعريس بنتي هات الشبكة إللي أنت عايزها بالمبلغ إللي تقدر عليه ولو مش قادر يبقي كفاية دبلة، لأن دي هدية من العريس لعروسته مش لازم نتعبه ونزود أعباء عليه وعلى أهله».

سعر الذهب اليوم الأربعاء

وبلغ سعر أونصة «أوقية» الذهب 1770 دولارًا، بينما جاء سعر الذهب اليوم في التعاملات الصباحية كالتالي:

سعر الذهب عيار 24 سجل اليوم الأربعاء 2003 جنيهات.

سعر الذهب عيار 21 سجل اليوم 1780 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 18 بلغ اليوم 1526 جنيهًا.

وفيما يخص سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر 2022، فإنّه بلغ 14240 جنيهًا، وذلك قبل إضافة المصنعية والضريبة والدمغة.