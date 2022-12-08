خريطة انقطاع الكهرباء عن 21 منطقة و10 قرى بالمحلة لمدة ساعتين غدا

أعلن قطاع شرق محافظة الغربية، التابع لشركة كهرباء جنوب الدلتا، انقطاع التيار الكهربائي غداً الجمعة بعدة مناطق في مدينة المحلة الكبرى، وبعض القرى التابعة لها، بسبب فصل التيار لمدة ساعتين عن محطة محولات كفر حجازي، لإجراء عملية الصيانة الدورية.

مناطق فصل التيار الكهربائي

وأعلنت شركة كهرباء جنوب الدلتا، في بيان لها عبر صفحتها الرسمية، انقطاع التيار الكهربائي، غدا الجمعة، في تمام الساعة 7 حتى 9 صباحا، عن 21 منطقة، و10 قرى في نطاق مدينة ومركز المحلة الكبرى، لإجراء الصيانة الدورية لمحطة محولات كهرباء كفر حجازي.

والمناطق المتأثرة بانقطاع الكهرباء غداً الجمعة، بمدينة المحلة الكبرى، هي عزبة الجمهورية، ومنشأة البكري، والمنشية الجديدة، ةالشيشتاوي، وسكة الشيشتاوي، والسبع بنات، وأبو دراع، وسكة طنطا، وسكة بلقينا، وقسم ثاني المحلة، وشارع البحر، وبنزايون، وسكة زفتى، وعبد المنعم رياض، ومحيي سعد، ومحطة الإرسال، ومدينه العمال، والسكة الحديد، وشهداء بدر، ومستشفى الدارن، والشون.

خطوط الريف

وتشمل المناطق المتأثرة بقطع التيار أيضًا شبرا بابل، والكمالية، وكفر حجازي، والعزيزية، وميت حبيب، وشبرا ملس، وصفط تراب الجديد، وريف المصانع، والهياتم، وريف البحر، وتوابعها.

وناشدت شركة الكهرباء بالمواطنين والمستشفيات والمخابز والمصالح الحكومية، والمديريات المختلفة، باتخاذ التدابير اللازمة، وتوفير مصادر بديلة، لحين الانتهاء من إجراءات الصيانة الدورية المقررة.