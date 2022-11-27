انقطاع التيار الكهربائي عن عدد من المناطق في الدقهلية وقنا

أعلن قطاع الدقهلية التابع لشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، فصل التيار الكهربائي لمدة ساعة واحدة يوميا بدءًا من اليوم الأحد وحتى يوم الخميس المقبل؛ لإجراء أعمال الصيانة بالمحولات وفقا لبرنامج الصيانة للحفاظ على جودة التغذية الكهربائية للمشتركين.

المناطق المتأثرة بانقطاع التيار في المنصورة

وكشف القطاع في بيان، أن المناطق المتأثرة بانقطاع التيار، في غرب المنصورة هي منطقة شارع مستشفى الصدر، وشارعي نبیل رستم والوحدة العربية بسندوب، ويوم غدا الاثنين منطقة شارع ينابيع الخير، شارع الخلطة الاسفلتية، شارع الوحدة بسندوب، ويوم الثلاثاء في شارع سامية الجمل بجوار السلاب، وشارع عويضة بسندوب، وفي يوم الأربعاء سيتم فصل التيار عن مناطق السلخانة القديمة بالمجزر، وعزبة شكري وشارع عبد الواحد بسندوب، وفي يوم الخميس في شارع الخلطة الأسفلتية، وشارع عويضة بسندوب.

وطالب قطاع الدقهلية التابع لشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، المواطنين والمستشفيات والمخابز وكافة المنشآت الخدمية والجماهيرية بالمناطق التي تم ذكرها بالبيان، باتخاذ اللازم حيال التعامل مع فترة انقطاع الكهرباء خلال الأيام المذكورة.

المناطق المتأثرة بفصل التيار في نجع حمادي

وأعلن قطاع نجع حمادي التابع لشركة توزيع كهرباء مصر العليا، في بيان، أنه استكمالًا لأعمال الصيانة الدورية على أكشاك الكهرباء بمدينة نجع حمادي تم فصل التيار الكهربائي اليوم الأحد، بدء من الساعة السادسة صباحًا وحتى التاسعة صباحًا بمناطق «شارع الترعة الضمرانية، ومنطقة شارع الشيخ هرمل بالساحل، ومنطقة الخط السريع مستشفى حميات نجع حمادي، ومنطقة شارع التحرير، ومنطقة السلخانة، ومنطقة التخصيصة، و منطقة الشوادر بنجع حمادي».