انقطاع التيار الكهربائي عن عدة مناطق في ببا وبني سويف.. اعرف المواعيد

أعلن قطاع الكهرباء بمحافظة بني سويف قطع التيار الكهربائي عن عدة مناطق وقرى بمركزي ببا وبني سويف، ضمن خطة الصيانة اللازمة وصيانة المغذيات، في إطار ضمان استقرار الخدمة وتحسين كفاءتها.

مواعيد انقطاع الكهرباء في بني سويف

ومن المقرر أن يتم فصل التيار الكهربائي عن بعض قرى مركزي بني سويف وببا غدا السبت وحتى الأربعاء القادم، اعتبارًا من الساعة 8.30 صباحا حتى 1 ظهرا، بالتبادل، لإجراء الصيانة الدورية للمغذيات.

أماكن انقطاع التيار الكهربائي السبت

وبحسب بيان لـ«قطاع الكهرباء» فقد تقرر قطع التيار الكهربائي غدا السبت عن قرى «رياض باشا، شريف باشا، أبوسليم، الكوم الأحمر، ومناطق مطحن بوهلر، مصنع النسيج، مركز التشييد والبناء».

مناطق قطع التيار الكهربائي الأحد

ومن المقرر قطع التيار الكهربائي الأحد المقبل، عن قرية رياض باشا بمركز بني سويف، ويوم الاثنين عن قرية طحا البيشة بمركز ببا، والثلاثاء عن قرية باروط بمركز بني سويف، والأربعاء عن قرية بليفيا بمركز بني سويف.

قطاع كهرباء بني سويف يعتذر للمواطنين

وتوجه قطاع الكهرباء ببني سويف بالاعتذار عن فصل التيار لإجراء الصيانة المطلوبة بهدف رفع كفاءة الخدمة، مناشدًا المواطنين والجهات الحكومية والمنشآت الخدمية المتأثرة بفصل الخدمة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية التي تعتمد على الكهرباء خلال تلك الفترة.