خريطة انقطاع التيار الكهربائي في الغربية السبت المقبل.. اعرف الأماكن

أعلنت شركة كهرباء قطور، التابعة لقطاع كهرباء غرب محافظة الغربية، انقطاع التيار الكهربائي عن مدينة قطور و25 قرية وعزبة تابعين لها، يوم السبت المقبل.

أماكن انقطاع التيار الكهربائي

وأوضحت شركة كهرباء غرب الغربية، أن انقطاع التيار الكهربائي يوم السبت المقبل، سيكون بداية من الساعة 7 صباحًا حتى الساعة التاسعة صباحًا، بسبب أعمال الصيانة والنظافة الدورية، وذلك عن مدينة قطور و25 قرية وعزبة تابعة لها وهي:

قرى «دماط، عاطف أبو جندي، منشية الجنيدي، تلبنت قصير، جزء من شقرف، عزبة العراقي، شبرا بلولة، سعدون، كفر بلطم، سملا، شبرا نباص، كوم علي، جزء إبشواي الملق، بلتاج، محلة مسير، العمة، الرئينة، أميوط، خباطة، صرد، العتوات، الشين»، بالإضافة إلى مضرب الأرز، ومحطة الصرف الصحي بقطور.

تدبير احتياجات المواطنين

وطالبت شركة الكهرباء من رئيس مركز ومدينة قطور ورؤساء الوحدات المحلية، إبلاغ المواطنين والتنبيه على الأماكن المهمة التي ستتأثر بفصل التيار الكهربائي خلال تلك الفترة، مثل المستشفيات والمخابز والمياه من أجل توفير بديل للتغذية.