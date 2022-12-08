القوى العاملة: زيادة المنح والبدلات والحوافز للعمالة الموسمية في الحج

أعلنت وزارة القوى العاملة في بيان لها، اليوم، عن اتفاق بشأن تنظيم إجراءات سفر العمالة المصرية الموسمية إلى السعودية للعمل بموسم الحج والعمرة 2023، مشيرة إلى الاتفاق على مستويات الأجور، وزيادة المنح والبدلات والحوافز التشجيعية.

جاء ذلك خلال لقاء وزير القوى العامة حسن شحاتة مع وفد من القنصلية العامة السعودية بالقاهرة بديوان عام الوزارة، برئاسة القنصل العام د.سلطان السبيعي، وفيصل العتيبي الملحق العمالي السعودي، وممثلين عن شركات إلحاق عمالة مصرية إلى الخارج، لبحث آليات التعاون المشترك بين الجانبين المصري والسعودي حول سفر العمالة المصرية للعمل كسائقين خلال موسم الحج والعمرة.

لا تهاون مع المخالفين

وشدد الوزير شحاتة على عدم التهاون مع شركات إلحاق العمالة بالخارج، التي لا تلتزم بكافة الشروط والإجراءات التي سيتم التوافق عليها في اللجنة المشتركة التي تم تشكيلها مع شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج، تحت إشراف وزارة القوى العاملة.

وأكد حرص الوزارة على بدء موسم جديد لسفر العمالة المصرية للعمل والمشاركة في تنظيم الحج لهذا العام، بما يضع الشركات العاملة في هذا المجال أمام مسؤولية كبيرة للخروج بموسم مميز تشارك فيه العمالة المصرية بكافة جهودها لخدمة حجاج بيت الله الحرام، مشدداً للمرة الثانية على عدم التهاون مع الشركات المخالفة وحرمانها من المشاركة في المواسم القادمة في حال مخالفتها للإجراءات المتفق عليها.

بدء تسجيل الشركات لتأشيرات السفر الخاصة بالعمالة

ووجه الوزير المسئولين عن تنظيم عملية سفر العمالة المصرية بدراسة كافة الإجراءات والشروط التي سيتم إتباعها مع العمالة المصرية خلال الموسم، على أن يتم الاعلان عنها بشكل نهائي خلال الأسبوع المقبل، بالتنسيق والتعاون مع القنصلية والسفارة السعودية في القاهرة، للبدء في تسجيل الشركات لتأشيرات السفر الخاصة بالعمالة التي سيتم اختيارها بعد اجتياز اختبارات اللجنة المشتركة بين الجانبين المصري والسعودي، مؤكداً أهمية توعية العمالة المصرية التي ترغب بالعمل خلال موسم الحج بأن التعاقد معهم بهدف العمل فقط وليس للقيام بمناسك الحج، وانه سيتم فرض عقوبات علي الشركات التي ستخالف ذلك.

إجراءات مشددة من الحكومة السعودية

من جانبه قدم الجانب السعودي الشكر والتقدير لوزير القوى العاملة على كافة جهوده المبذولة، متمنياً لهذا الموسم النجاح والتوفيق بعيداً عن كافة الظواهر السلبية التي ظهرت في مواسم أخرى، لخدمة حجاج بيت الله الحرام، حيث صدرت إجراءات مشددة من الحكومة السعودية هذا العام لتنظيم تلك العملية، ورسم سياسات جديدة، ورقابة مشددة على هذا الموسم للخروج بالشكل المطلوب، من خلال تعاون وتنسيق مشترك مع جميع الأطراف.

شارك في اللقاء من الوزارة، إيهاب عبد العاطي المستشار القانوني للوزير، وعبد الوهاب خضر المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، وهيثم الدهان مدير إدارة الشؤون السياسية والاقتصادية، ومحمد صلاح مسؤول بالإدارة، ورضا العربي مساعد فنى بمكتب الوزير، ونصرة سالم مسؤول شركات إلحاق العمالة، ومهيب ابو زيد مسؤول التشغيل بالخارج، ومن ممثلي شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج سعيد هندى ، وهانى هندى ، ومحمد برى ، وحسن فتحى ، ومحمود شعبان ، وحسين الطوخى ، وعمرو الزينى.