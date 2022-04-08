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«القوى العاملة»: إيقاف نشاط شركة لإلحاق العمالة بالخارج

كتب:

ماهر هنداوي
10:14 ص | الجمعة 08 أبريل 2022
وزير القوي العاملة

وزير القوي العاملة

قررت وزارة القوى العاملة إيقاف نشاط شركة إلحاق العمالة، ورفع الإيقاف عن نشاط شركة لزوال أسباب الوقف، واستمرارها في مزاولة عمليات إلحاق العمالة المصرية بالخارج.

وأوضح وزير القوى العاملة محمد سعفان أن الشركة التي تم إيقافها هي: «عيون مصر» ترخيص رقم «991»، وذلك لحين توفيق أوضاعها.

شركات تم رفع الإيقاف عنها

وقال الوزير إن الشركات التي تم رفع الإيقاف عنها لزوال أسباب الوقف هي: «أبراج المملكة» ترخيص رقم «925»، وشركة «المنوفية» «منتصر يوسف سابقا» ترخيص رقم «1056»، وشركة «زهرة» ترخيص رقم «245».

القانون حدد شروط إلغاء أو إيقاف الترخيص

وأشار وزير القوي العاملة إلى أن القانون حدد شروط إلغاء أو إيقاف الترخيص عند ثبوت بعض الحالات كفقد الشركة شرطا من الشروط، أو تقاضى أي مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكامه، حيث نص على أن تحصل الشركة على نسبة 2% من إجمالي راتب السنة الأولى فقط للمتعاقد نظير توفير فرصة العمل، أو أن الشركة قدمت بيانات غير صحيحة للحصول على الترخيص، لافتا إلى أن الوزارة حريصة كل الحرص على حقوق العمالة المصرية المسافرة، وأنها في سبيل ذلك تقوم بالتفتيش المستمر ومتابعة أوضاع شركات إلحاق العمالة.

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ماهر هنداوي
بقلم ماهر هنداوي

محرر صحفي بجريدة الوطن، ومسئول عن ملف وزارة الشباب والرياضة.