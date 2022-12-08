رئيس جامعة أسيوط يشيد بنجاح الأمن الجامعي في إطفاء سيارة مشتعلة

وجه الدكتور أحمد المنشاوي، القائم بعمل رئيس جامعة أسيوط، تحية تقدير لأفراد الأمن الجامعي، وما قاموا به من نجاح وتعامل سريع في إطفاء سيارة ملاكي مشتعلة تصادف مرورها أمام الجامعة، وإنقاذ حياة قائدها.

وقال «المنشاوي»، إن الموقف يعكس يقظة وشجاعة أفراد أمن جامعة أسيوط، ونجاحهم في إطفاء السيارة في وقت وجيز، وإنقاذ حياة قائدها.

إطفاء سيارة ملاكي مشتعلة

وأوضح اللواء ياسر زكي مدير عام إدارة الأمن الجامعي، أن السيارة المشتعلة تصادف مرورها أمام بوابة ترعة الإبراهيمية بعد منتصف ليل أمس الأربعاء حوالي الثانية صباحا، وهو ما واجهه أمن الجامعه بتعامل احترافي بواسطة أجهزة الإطفاء الخاصة بالجامعة، وتم إخماد الحريق وإنقاذ المواطن، وتم إخطار النجده لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

بلاغ بحريق سيارة

وكان اللواء أحمد جمال الدين مدير أمن أسيوط تلقى إخطارا من مأمور قسم أول أسيوط، يفيد ورود بلاغ من الأمن الجامعي بجامعة أسيوط، باندلاع حريق في سيارة ملاكي أثناء مرورها على الطريق الدائري أمام بوابة الجامعة عند الترعة الإبراهيمية.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية، وتبين اندلاع الحريق في سيارة ملاكي وإخماده، وحُرر محضر بالواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات ورفع السيارة وتسير حركة المرور.