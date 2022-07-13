رئيس التحرير

محمود مسلم

الرئيس السيسي يتلقى اتصالا هاتفيا من الملك سلمان بن عبدالعزيز

كتب:

محمد أبو عمرة
12:44 م | الأربعاء 13 يوليو 2022
الرئيس السيسي

الرئيس السيسي

تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم، اتصالاً هاتفياً من سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية وخادم الحرمين الشريفين، وفق ما ذكره السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.

السيسي وبن سلمان يتبادلان وجهات النظر بشان القضايا الإقليمية والدولية

تناول الاتصال تبادل الرؤى ووجهات النظر بشأن بعض القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، فضلاً عن تبادل التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

بن سلمان يهنئ السيسي بعيد الأضحى 

أعرب الملك سلمان بن عبدالعزيز عن تمنياته بأن يعيد الله العلي القدير هذه المناسبة على مصر والسعودية والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليُمن والبركات.

من جهته، أعرب رئيس الجمهورية عن خالص تمنياته لشعب وحكومة المملكة العربية السعودية الشقيقة بدوام التقدم والسلام والازدهار.

اقرأ المزيد:

الاتحاد الإفريقي لكرة اليد يشكر الرئيس السيسي على دعمه لبطولة الأمم

رحلة تصميم الـ «10 جنيهات» خلال قرن.. من مصر الخديوية إلى عهد السيسي

رئيس وزراء إسرائيل يعد السيسي بتحقيق شفاف بشأن وقائع حدثت بحرب 1967

برقية تهنئة لـ السيسي من رئيس وزراء الهند بمناسبة عيد الأضحى المبارك

المفرج عنهم بالعفو الرئاسي: نشكر السيسي و«حياة كريمة»
بقلم محمد أبو عمرة

مسئول ملف شئون رئاسة الجمهورية وملف الزراعة والرى.