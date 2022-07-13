الرئيس السيسي يتلقى اتصالا هاتفيا من الملك سلمان بن عبدالعزيز

تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم، اتصالاً هاتفياً من سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية وخادم الحرمين الشريفين، وفق ما ذكره السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.

السيسي وبن سلمان يتبادلان وجهات النظر بشان القضايا الإقليمية والدولية

تناول الاتصال تبادل الرؤى ووجهات النظر بشأن بعض القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، فضلاً عن تبادل التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

بن سلمان يهنئ السيسي بعيد الأضحى

أعرب الملك سلمان بن عبدالعزيز عن تمنياته بأن يعيد الله العلي القدير هذه المناسبة على مصر والسعودية والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليُمن والبركات.

من جهته، أعرب رئيس الجمهورية عن خالص تمنياته لشعب وحكومة المملكة العربية السعودية الشقيقة بدوام التقدم والسلام والازدهار.