«الجنايات» تواصل محاكمة عائشة الشاطر وشركائها في «تمويل الإرهاب» بعد قليل

تستكمل الدائرة الأولى بمحكمة جنايات أمن الدولة، في جلستها اليوم الخميس بعد ساعات قليل، محاكمة عائشة خيرت الشاطر، و30 متهما في القضية رقم 1552 لسنة 2018 حصر أمن الدولة العليا، والمقيدة برقم 1 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة، في القضية المعروفة إعلاميا بتمويل الإرهاب.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار عصام أبوالعلا، وعضوية المستشارين غريب محمد عزت، ومحمد نبيل.

قيادة في جماعة إرهابية

وذكر أمر إحالة المتهمين في القضية التي حملت رقم 1552 لسنة 2018 حصر أمن الدولة العليا، المقيدة برقم 1 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ، أن المتهمين في غضون الفترة ما بين 2014 وحتى 2021؛ أولًا تولى المتهمان الأول والثاني قيادة في جماعة إرهابية، الغرض منها العمل على تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

تدعو تلك الجماعة لتغيير نظام الحكم بالقوة

وأوضح أمر الإحالة أن تولى المتهم الأول منصب الأمين العام لجماعة الإخوان وعضو مكتب إرشادها، وتولى الثاني مسئولية رابطة الإخوان المصريين خارج البلاد، وتدعو تلك الجماعة لتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها تلك الجماعة لتحقيق أغراضها.