إخماد حريق التهم «مقلة لب» في أكتوبر.. والتحريات: تسريب غاز

نشب حريق داخل مقلة لب فى مدينة الفردوس دائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر بسبب تسرب الغاز، وتم السيطرة عليه دون وقوع إصابات، تحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تفاصيل الحريق

تلقى اللواء محمد الشرقاوى مدير الإدارة العامة للمباحث اخطارا من المقدم محمد داود رئيس مباحث قسم شرطة ثالث أكتوبر، يفيد فيه تلقيه بلاغ من غرفة عمليات النجدة بنشوب حريق داخل محل بمدينة الفردوس ، بالانتقال والفحص تم التقابل مع صاحب المقله 30 ومقيم بمدينة الفردوس والذى قرر ان سبب الحريق قطع بخرطوم أسطوانة الغاز الخاصة بالمحل أثناء تحميص اللب ونتج عن ذلك حريق المحل بالكامل ولا توجد ثمة إصابات ولم يتهم احد بشئ ، تم اخماد الحريق بمعرفة الحماية المدنية.

تحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

الحماية المدنية : يجب الاهتمام بجودة الأسلاك الكهربائية

اللواء علاء عبد الظاهر مدير الحماية المدنية سابقًا، كشف بإن الخطر الموجود في المنازل يكمن في الغاز والكهرباء، وعادة ما ينتج خطر الكهرباء عن عدم مراعاة سلامة التوصيلات الكهربائية داخل الشقة أو استخدام مواد غير مطابقة للمواصفات في الأسلاك و«مقابس»، فضلا عن وضع مقابس لأجهزة تستخدم كهرباء كبيرة مثل المكواة ولا يصح وضعها في أي فيشة.

ولفت إلى أن أي جهاز تسخين عن طريق الكهرباء يستهلك كهرباء كثيرة مثل الغلاية وغيرها، ويجب الاهتمام بجودة الأسلاك والتأكد من قوة تحميلها وتكون مطابقة للمواصفات.