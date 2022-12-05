«الأعلى للجامعات»: مقرر القضايا المجتمعية «أونلاين» والامتحانات بنظام MCQ

أكد الدكتور أيمن إبراهيم، رئيس جامعة بورسعيد، وعضو المجلس الأعلى للجامعات، أن الفصل الدراسي الثاني سيشهد إضافة المحتوي الدراسي الجديد بشأن سماحة الأديان وآداب الحوار ضمن مقرر القضايا المجتمعية، الذي يدرسه الطلاب بمختلف الكليات، موضحاً أن مقرر القضايا الاجتماعية يدرسه الطالب لمدة فصل دراسي واحد خلال مراحل دراسته في الجامعة، مضيفاً أنه تم إقراره وفقاً للوائح عمل الكليات، مع التشديد على تطبيق الضوابط والقواعد التي أقرها الأعلى للجامعات في هذا الشأن.

تعديل المحتوى وفقا للقضايا المجتمعية المعاصرة

وأضاف رئيس جامعة بورسعيد وعضو المجلس الأعلى للجامعات الحكومية لـ «الوطن»، أن مقرر القضايا المجتمعية يشمل أكثر من محتوى، آخرها محتوي سماحة الأديان وآداب الحوار، موضحاً أن المقرر يمكن تعديله كل فصل دراسي وفقاً لمتطلبات القضايا المجتمعية المعاصرة، ويمكن تغيير المحتوي وفقاً لما تقرره الجامعة.

امتحانات مقرر القضايا المجتمعية بنظام MCQ

وأكد، أن دراسة مقرر القضايا المجتمعية إلكترونيا ونظام الامتحانات بطريق الـ MCQ، مضيفاً أن المقرر مادة نجاح ورسوب ويجب على الطالب دراسته لأنه إحدى المتطلبات الرئيسية للتخرج.