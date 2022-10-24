صرف مرتبات أكتوبر 2022 لموظفي الدولة بداية من اليوم

تبدأ وزارة المالية صباح اليوم، صرف مرتبات أكتوبر 2022 للعاملين والموظفين بـ66 وزارة وجهة وهيئة تابعة للجهاز الإداري للدولة على مدار 5 أيام عمل رسمية، حيث تنتهي من صرف المرتبات لجميع الموظفين الأحد المقبل.

3 أيام أخرى لمن لم يتمكن من صرف راتبه

وأوضح كتاب دوري صادر عن وزارة المالية في نهاية الشهر الماضي، مواعيد صرف مرتبات أكتوبر 2022 للعاملين والموظفين بالجهاز الإداري للدولة، بعد تقسيم العاملين في الوزارات والهيئات على يومين عمل رسمي و3 أيام عمل أخرى، لإتاحة الفرصة لمن تخلف عن الصرف.

وحدد الكتاب الدوري لوزارة المالية صباح اليوم، موعدا لصرف مرتبات الموظفين والعاملين بـ33 وزارة وهيئة وجهة حكومية تابعة للجهاز الإداري للدولة، كما خصص الغد موعدا للصرف لباقي الوزرات والهيئات الـ33 وزارة.

ويسمح الكتاب الدوري لجميع العاملين والموظفين بـ66 وزارة وجهة تابعة للجهاز الإداري للدولة، من الذين لم يتمكنوا من الصرف يومي الإثنين والثلاثاء لصرف مرتبات أكتوبر 2022 بداية من يوم الأربعاء 26 أكتوبر وحتى الأحد يوم 30 أكتوبر.

ضخ المرتبات بماكينات الصراف الالي

وناشد الكتاب الدوري لوزارة المالية، المسؤولين في جهات الإدارة، بإخطار العاملين بها بموعد بداية الصرف، لتخفيف التزاحم على ماكينات الصراف الآلي قدر الإمكان، كما نوه الكتاب الدوري بضخ المرتبات بماكينات الصراف الآي في المواعيد المحددة بالكتاب الدوري بالتنسيق مع البنك المركزي المصري