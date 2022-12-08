توريد 37 ألفا و598 طن أرز في كفر الشيخ.. صرف المستحقات خلال 48 ساعة

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة كفر الشيخ، توريد 37 ألفا و598 طناً و195 كيلو جرام أرز، حتى صباح اليوم الخميس، بمراكز ومدن المحافظة.

استلام الأرز الشعير في 21 موقعاً

وذكر عادل الهابط، مساعد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بكفر الشيخ والمتحدث الرسمي باسم المديرية، في بيان له، أن استلام الأرز الشعير هذا الموسم، يتم من خلال 21 موقعاً تابعة للجهات المسوقة، وهي الشركة المصرية للصوامع، والبنك الزراعى المصرى، وقطاع مضارب كفر الشيخ.

غرفة عمليات مركزية تتابع التوريد

وأكد «الهابط»، أن هناك متابعة مستمرة للتوريد، من اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، والمهندس عماد عبد الغني، حبيب وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، على مدار الساعة، من خلال غرفة العمليات المركزية بالمديرية، لتذليل أي عقبات تواجه المزارعين، وصرف مستحقاتهم خلال 48 ساعة.

جدير بالذكر، أن كفر الشيخ ثالث محافظات الجمهورية من حيث إنتاج محصول الأرز، إذ بلغت المساحة المنزرعة على مستوى المحافظة هذا العام 274 ألف فدان، سواء من الأرز عريض الحبة أو رفيع الحبة.