ضبط طن دقيق مدعم بمخبز امتنعت صاحبته عن بيع الخبز للمواطنين في كفر الشيخ

تمكنت إدارة تموين بندر كفر الشيخ من ضبط صاحبة مخبز حاولت الاستيلاء على طن دقيق بلدي مدعم، وامتنعت عن بيع الخبز للمواطنين، وأغلقت المخبز بغرض تصنيع الدقيق وبيعه على هيئة خبز في السوق السوداء.

ضبط 20 شيكارة دقيق

وتمكنت حملة تموينية بقيادة هاني حلمي، مدير إدارة تموين بندر كفر الشيخ، وأشرف سعد رئيس، الرقابة التموينية ببندر كفر الشيخ، بعد البلاغات المقدمة عن طريق الأهالي، من ضبط صاحبة المخبز، وزوجها، بصفته المدير المسؤول، أثناء إغلاق المخبز، ورفض بيع الخبز للمواطنين، بقصد تهريب الخبز المصنع للبيع في السوق السوداء، لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم ضبط 20 شيكارة دقيق زنة 50 كيلوجراماً للشيكارة.

تحرير المحضر اللازم

وأثناء الضبط، حاولت صاحبة المخبز وزوجها منع الحملة من اتخاذ الإجراءات القانونية، وحُرر عن ذلك المحضر رقم 10008 جنح قسم أول كفر الشيخ لسنة 2022، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق والأمر باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وكان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، شدّد في وقت سابق، على التصدي بحزم لحالات احتكار السلع أو حجبها أو تخزينها بطريقة غير قانونية، مؤكداً الضرب بيد من حديد على يد كل من تسول له نفسه التلاعب بقوت الشعب أو مخالفة القانون.