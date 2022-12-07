غلق 26 منشأة طبية بالشمع الأحمر في كفر الشيخ وحملات مكبرة على المنشآت

شنّت إدارة العلاج الحر بمديرية الشؤون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، حملة مكبرة، في إطار تكثيف الحملات الدورية للتفتيش على المنشآت والمراكز الطبية الخاصة، والتأكد من عدم وجود أي أدوية مغشوشة أو مهربة، والغلق الإداري للمنشآت المخالفة.

المرور على 85 منشأة طبية

ومرت الحملة، على 85 منشأة طبية بين مستشفيات خاصة، ومراكز طبية، وعيادات خاصة، ومعامل تحاليل طبية، بمراكز ومدن محافظة كفر الشيخ، بتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، ومتابعة الدكتورة إلهام محمد محمود، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ.

وأسفرت الحملة، عن إغلاق 26 منشأة طبية مخالفة تُدار بدون ترخيص في مراكز ومدن محافظة كفر الشيخ، وتشميعها بالشمع الأحمر، بإشراف الدكتور محمود صبري، مدير إدارة العلاج الحر بالمديرية، ومنسقي الحملات الدكتور عمرو قنديل، والدكتور أحمد الجمل، والدكتورة رنا السعيد.

إصدار التراخيص اللازمة لهذه المنشآت

تأتي هذه الحملات، لمتابعة عمل المنشآت الطبية غير الحكومية «الخاصة»، في نطاق محافظة كفر الشيخ، ودورها في إصدار التراخيص اللازمة لهذه المنشآت، وضبط المخالف منها، لتوفير خدمات طبية آمنة، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة إلهام محمد محمود، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، استمرار الحملات الأسبوعية، لضبط المنشآت المخالفة للاشتراطات، وغلقها، لحين تلافي السلبيات، لرفع المنظومة الطبية الخاصة داخل المحافظة.