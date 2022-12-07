محافظ كفر الشيخ: ذوو الهمم لديهم مواهب عظيمة تحتاج لاكتشافها

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن طلابنا من ذوي الهمم والمقيدين بمختلف المدارس لديهم مواهب جمة وتحتاج لاكتشافها وتنميتها، مشيرًا إلى أن الدولة بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، تولي اهتماماً كبيراً بذوي الهمم، وتعمل جاهدة لنشر الوعى بحقوقهم، وتأهيل وتنمية مهاراتهم، وحثهم على العمل والإنجاز في كل المجالات.

تنمية مهارات ذوي الهمم بكفر الشيخ

أكد محافظ كفر الشيخ، ضرورة المشاركة والاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة بشكل أكبر، تنفيذا لتوجهات الدولة في هذا الشأن، لأنهم يمتلكون مواهب مختلفة تحتاج إلى من يكتشفها والعمل على تنميتها، متمنياً زيادة الوعي في دمج الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في مجالات الحياة.

عروض فنية ورياضية لذوي الهمم

أشاد محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، بالمعروضات الفنية والمشغولات والأناشيد التي تغنى بها طلاب المدرسة الفكرية بلغة الاشارة، والعزف الجماعي للطلاب، والعروض الرياضية والمسرحية تحت عنوان الوقاية خير من العلاج.

جاء ذلك أثناء إقامة مديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، حفل اليوم العالمي لذوي الهمم، بحضور اللواء سعيد عماره، عضو مجلس النواب، وعز جودة عضو مجلس النواب، وفادى شميس، رئيس مركز قلين، والدكتور طارق عماره، رئيس مجلس إدارة الأمناء والمعلمين، والعميد همام جوده، مأمور مركز قلين، ومحمد السبكي، مدير عام التعليم الفني، ورحاب رشاد، مدير إدارة التربية الخاصة بالمديرية، ومهدي زكريا، حنان البحيري بإدارة التربية الخاصة، والدكتورة نجوي حمدي، مدير إدارة قلين، وعبد الله البحيري، وكيل إدارة قلين.