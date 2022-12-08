مصرع رضيعة سقطت من أعلى منزلها في البحيرة

لقيت طفلة مصرعها، قبل قليل، إثر سقوطها من أعلى منزلها بقرية التفتيش البحري بمحافظة البحيرة، ونُقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى أبو المطامير العام، وحرر محضر بالواقعة.

سقوط طفلة من أعلى منزلها في البحيرة

وتلقى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة إخطارا من مأمور مركز شرطة أبو المطامير، يفيد سقوط طفلة من أعلي منزلها بقرية التفتيش البحري، وحُفظت الجثة تحت تصرف النيابة.

تحديد هوية الطفلة المتوفية

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان سقوط الطفلة، وتبين وفاتها، وأنها تدعى نورهان عبدالكريم رمضان، سنة ونصف، مقيمة في قرية التفتيش البحري، ونُقلت الجثة تحت تصرف النيابة العامة بمستشفى أبو المطامير العام، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق في الحادث للوقوف على الملابسات.