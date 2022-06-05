مصرع طفلة دهستها سيارة أمام منزلها بمركز بدر في البحيرة

لقيت طفلة مصرعها بعدما دهستها سيارة أمام منزلها بقرية عمر شاهين التابعة لمركز بدر بمحافظة البحيرة، ونُقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى بدر المركزي تحت تصرف النيابة العامة، وحُرر محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

سيارة تدهس طفلة

وتلقي اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة إخطارا من مركز شرطة بدر، يفيد استقبال المستشفى جثة طفلة دهستها سيارة أمام منزلها بقرية عمر شاهين التابعة لذات المركز، وجري تحرير محضر بالواقعة.

بالانتقال إلى مكان الحادث، تبين وفاة جنى عبدالحليم محمد، 5 سنوات، وحُفظت الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى بدر المركزي، وحُرر محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيقات في الحادث.

مصرع طفلة غرقا

وشهد مركز بدر أيضا مصرع طفلة غرقا أمام منزلها بالكليو 14 التابع لذات المركز، وحُفظت الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى بدر المركزي، وحُرر محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمتابعة التحقيقات.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارا من مركز شرطة بدر، يفيد استقبال المستشفى جثة طفلة إثر غرقها بترعة أمام منزلها بالكليو 14 التابع لذات المركزي وجري حفظ الجثة تحت تصرف النيابة.

بالفحص تبين وفاة الطفلة ملك إبراهيم محمد، عامين، وحُفظت الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى بدر، وحُرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة التي تابعت التحقيق في الواقعة.