مصرع طفلة غرقا أمام منزلها بقرية السجن في البحيرة

لقيت طفلة مصرعها غرقا داخل قرية السجن في أثناء لهوها أمام منزلها بمركز بدر في محافظة البحيرة، اليوم، وجرى حفظ الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة بمستشفى بدر المركزي، وتحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارا من مركز شرطة بدر، يفيد استقبال المستشفى جثة طفلة إثر غرقها اسفكسيا بترعة بقرية السجن التابعة لذات المركز وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

بالانتقال والفحص تبين وفاة غرق طفلة تدعى "أية مسعود أبوالسعود علي" 13 عاما، أثناء لهوها أمام منزلها بقرية السجن التابعة لمركز بدر، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لموقع الحادث، وتم تحرير محضر بالواقعة وإيداع الجثة بثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيقات.

كان قد شهد طريق مصر اسكندرية الصحراوي بمحور الضبعة بنطاق مركز وادي النطرون أمس حادث تصادم بين سيارتين مما أدى إلى مصرع شخصين وإصابة 19 شخص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، وجري عمل الفحوصات الطبية والإسعافات الأولية اللازمة وحرر محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيقات في الحادث.

كما شهد أيضا طريق رشيد دمنهور حادث انقلاب سيارة مما أدى إلى إصابة 6 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة في الجسم وتم نقلهم إلى مستشفى رشيد العام لعمل الفحوصات الطبية وحرر المحضر اللازم لمتابعة التحقيقات في الحادث.