«التضامن» تطلق برنامج «الوقاية من المخدرات» داخل 6 آلاف مدرسة

أطلقت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، برنامج الوقاية من المخدرات، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في 6 آلاف مدرسة على مستوى الجمهورية، بمشاركة 1000 شاب وفتاة من المتطوعين لدى الصندوق، بحضور الدكتور عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطي.

تشكيل الوعي والاتجاهات للأطفال والنشء

وقال نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، في بيان صحفي، إن المؤسسات التعليمية كانت وستظل أحد أهم روافد بناء وتشكيل الوعي والاتجاهات للأطفال والنشء تجاه مختلف القضايا، لاسيما الاجتماعية.

المدرسة والأسرة أهم الأطراف الفاعلة في مواجهة المخدرات

ولفتت القباج إلى أن المدرسة مع الأسرة والإعلام هي أهم الأطراف الفاعلة في مواجهة قضية تعاطي وإدمان المواد المخدرة ونسعى بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم إلى تنفيذ برامج وقائية مستدامة داخل المؤسسات التعليمية، تتسم بالفعالية وتستند إلى الأدلة العلمية وتخضع للتقييم والتقويم المستمرين، وهو المنهج الذي يتبناه صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي الذي أصبح بيتاً للخبرة لكل دول المنطقة.