موعد مؤتمر وزير التربية والتعليم اليوم الإثنين وكيفية متابعته

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن موعد مؤتمر وزير التربية والتعليم اليوم، حيث يحرص قطاع عريض على متابعة تفاصيل المؤتمر، الذي يكشف خلاله الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، تفاصيل امتحانات الثانوية العامة 2023.

موعد مؤتمر وزير التربية والتعليم اليوم

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» لقرائها على مدار الساعة، نوضح في التقرير التالي موعد مؤتمر وزير التربية والتعليم اليوم، كما يلي.

ويأتي موعد مؤتمر وزير التربية والتعليم اليوم وفقا للوزارة في تمام الثانية عشرة والنصف ظهرا بمقر وزارة التربية والتعليم، حيث يستعرض «حجازي» من خلاله القرارات النهائية لسير امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2022/2023.

ووفق المؤتمرات السابقة لوزارة التعربية والتعليم، فإنّ المؤتمر يعرض عبر الصفحة الرسمية للوزارة على فيس بوك.

تفاصيل أسئلة امتحانات الثانوية العامة

وبحسب مصدر مسؤول لـ«الوطن» بالتربية والتعليم، فإنّ الوزارة ستعلن اليوم تفاصيل أسئلة امتحانات الثانوية العامة، بعد الانتهاء من وضع مواصفات ورقة الامتحان، كما يستعرض آلية تصحيح ورقة الامتحانات إلكترونيا، سواء أسئلة الاختيار من متعدد أو المقالية، حيث يعقد الاختبار ورقيا، وتتضمن الامتحانات عودة الأسئلة المقالية القصيرة Short Essay بنسبة لا تتعدى 15% وفق طبيعة كل مادة دراسية.

ويتوقع وفق المصدر، أن تكون امتحانات الثانوية العامة بنظام الأوبن بوك، من خلال مجلدات المفاهيم، التي سيتم توزيعها على الطلاب مطبوعة، وهي عبارة عن ملخص لمفاهيم المنهج، على أن تكون الأسئلة من المنهج المقرر لكل مادة.