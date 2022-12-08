تحرك سعر القطن اليوم في 4 أصناف نتيجة الطلب المحلي والدولي

قال الدكتور محمد أبو اليزيد رئيس قسم تربية القطن بوزارة الزراعة، ورئيس قسم تربية القطن بمحطة بحوث سخا، بمحافظة كفر الشيخ، إن سعر القطن اليوم الخميس شهد تحركا في عدد من المزادات العلنية التي أجريت بالمحافظات، نتيجة لزيادة الطب المحلي والدولي على القطن المصري نظرًا لجودته.

وقال «أبو اليزيد»، في تصريح لـ«الوطن» إن سعر القطن اليوم من نوع جيزة 96 وصل إلى 6350 جنيها، بارتفاع قدره 50 جنيها عن كل قنطار قطن، وصنف جيزة 94، وصل إلى 5350 جنيهًا، بارتفاع 150 جنيهًا، أما صنف جيزة 97 فوصل سعره إلى 4700 جنيه، بارتفاع بلغ 100 جنيه، وسجل صنف جيزة 86 بسعر4450 جنيها، وجيزة 92 وصل إلى 4500 جنيه بارتفاع 100 جنيه.

ارتفاع سعر القطن اليوم في 4 أصناف

وأوضح أن سعر القطن اليوم، شهد تحركا في 4 أصناف، بينما شهد صنف جيزة 86 استقرار منذ مطلع الأسبوع، مشيرًا أن سعر القطن اليوم يحظى بأسعار جيدة للغاية تصب في مصلحة المزارعين لمحصول القطن في كافة محافظات الجمهورية.

سعر القطن اليوم والتوريد

وأضاف «أبو اليزيد»، أن حركة التداول اليوم في المزادات المنعقدة جيدة، وذلك عقب تحريك السعر العالمي لسعر قنطار القطن، والذي يحتل القطن المصري طويل التيلة المرتبة الأولى عالمياً من حيث المنتج «الشعر» دون منافس، علاوة علي زيادة الطلب المحلي، والعالمي علي شرائه نظراً لجودة الفائقة، حيث تم تسليم 980 ألف قنطار قطن حتى الآن من المنزرع داخل الشون المخصصة لذلك.