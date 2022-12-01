سعر القطن اليوم.. جيزة 96 يقفز لـ6 آلاف و200 جنيه للقنطار

سجل سعر القطن اليوم الخميس، خلال المزادات العلنية التي أجريت بالمحافظات، قفزة كبيرة لم تحدث من قبل في سعر القنطار خلال موسم جني القطن لعام 2022، وسجل سعر قنطار القطن جيزة 96 ستة آلاف و200 جنيها، وسط ارتفاع بلغ 1100 جنيهًا عن كل قنطار قطن، كما سجل جيزة 94 خمسة آلاف و50 جنيه، وسط ارتفاع بلغ 300 جنيها، بينما شهد سعر قنطار القطن جيزة 92 أربعة آلاف و350 جنيه، وجيزة 97 بسعرأربعة آلاف و600 جنيها، وسجل جيزة 86 أربعة آلاف و450 جنيه.

سعر القطن اليوم الخميس

وأكد الدكتور محمد أبو اليزيد، رئيس قسم تربية القطن بوزارة الزراعة، ورئيس قسم تربية القطن بمحطة بحوث سخا، بمحافظة كفر الشيخ، في تصريح لـ«الوطن»، أنّ سعر القطن اليوم، يشهد قفزة كبيرة في أسعار القطن من أصناف جيزة 96 وجيزة 92، وهي أصناف طويل التيلة، وهو أمر يعود على قطاع مزارعي القطن بالنفع الكثير خلال عمليات البيع.

سعر القطن اليوم والتسويق

وأوضح «أبو اليزيد»، أن سعر القطن اليوم، شهد طفرة كبيرة للغاية، يرجع إلى زيادة الطلب العالمي على أصناف القطن المصري طويل التيلة، مشيرًا إلى أنه تم تسويق 300 ألف قنطار قطن خلال المزادات التي عقدت على مدار الأسبوع الجاري وهو رقم تسويقي كبير، بالإضافة إلى تسويق 650 ألف قنطار منذ بداية جني محصول القطن قبل شهرين ونصف تقريبًا، ليبلغ إجمالي ما تم تسويقه من محصول القطن هذا العام 950 ألف قنطار قطن مصري حتي الآن.