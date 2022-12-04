سعر القطن اليوم في المحافظات.. طلب أوروبي على طويل التيلة

أكد الدكتور محمد أبو اليزيد رئيس قسم القطن بوزارة الزراعة، أن سعر القطن اليوم الأحد شهد ارتفاعا خلال عدد من المزادات العلنية التي عُقدت في المحافظات، إذ سجل سعر قنطار جيزة 96 سعر 6 آلاف و300 جنيه، بارتفاع قيمته 50 جنيها عن كل قنطار.

وأوضح «أبو اليزيد» في تصريحات لـ«الوطن»، أن صنف جيزة 94 سجل 5 آلاف و200 جنيه للقنطار، وسط ارتفاع بلغ 100 جنيه عن كل قنطار، بينما استقر جيزة 97 عند 4 آلاف و600 جنيه، وجيزة 86 بقيمة 4 آلاف و450 جنيها، بينما ارتفع سعر جيزة 92 بـ4 آلاف و400 جنيه، بارتفاع 50 جنيها.

سعر القطن اليوم الأحد

وأوضح «أبو اليزيد»، أن سعر القطن اليوم يشهد ارتفاعا في أصناف جيزة 96 وجيزة 94 لليوم الثاني علي التوالي، بسبب رغبة الشركات العالمية التي تطلب شراء القطن المصري طويل التيلة من هذا الصنفين تحديدا لجودة المنتج من «الشعر» منهما.

مساحات القطن المنزرعة في المحافظات

وأضاف رئيس قسم القطن بوزارة الزراعة، أن هناك إقبالا من أكثر من دولة أوروبية لشراء القطن المصري، وذلك عقب ارتفاع سعر القنطار الواحد في أقل من شهر لنحو 1400 جنيه، وهو أمر يرجع لجودة الأصناف المنزرعة السابق ذكرها، والتي تتصدر أقطان العالم دون منافس وبمساحة قطن منزرع للموسم الحالي بلغت 317 ألف فدانا قطن علي مستوي محافظات الجمهورية.

مزاد أسعار القطن في الشرقية

وفي السياق ذاته، ارتفع سعر قنطار القطن بقيمة 835 جنيها بمحافظة الشرقية، إذ سجل 5 آلاف جنيه وفق ما أعلنه المزاد العلني السابع الذي تم عقده بالمحافظة، وذلك في حضور منفذي منظومة القطن وشركات تجارة الأقطان وعددها 13 شركة، وكان آخر سعر للقنطار في المزاد قبل الآخير 4165 جنيها.

وقال المهندس أشرف طه نصير مدير عام مديرية الزراعة بمحافظة الشرقية، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن سعر قنطار القطن اليوم الأحد في محافظة الشرقية بلغ 5 آلاف جنيه، لافتا إلى أنه أعلى سعر للقنطار منذ بدء المزادات العلنية وذلك على مستوى الحلقات التسويقية.