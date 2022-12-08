«التعليم»: لا صحة لتدريس الكيمياء لتلاميذ «خامسة ابتدائي»

كشف الدكتور أكرم حسن، رئيس الإدارة المركزية للمناهج بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن حقيقة إضافة تدريس مادة الكيمياء لتلاميذ الصف الخامس الابتدائي الترم الثاني 2023، قائلا: "تدريس مادة الكيمياء لتلاميذ الصف الخامس الابتدائي الترم الثاني غير صحيح وهذا الكلام عار تماماً من الصحة، لأن تدريس مواد الكيمياء والفيزياء والأحياء والعلوم والتكنولوجيا لطلاب الثانوية العامة فقط"، موضحاً أن الوزارة تعمل على تطوير المناهج الدراسية للارتقاء بمستوى الطلاب.

تدريس مادة الكيمياء لتلاميذ الصف الخامس الابتدائي غير صحيح

وقال حسن، في تصريحات للوطن، إن ما يتردد حول إضافة تدريس مادة الكيمياء لتلاميذ الصف الخامس الابتدائي الترم الثاني 2023 غير صحيح، لافتاً إلى أن تلاميذ الصف الخامس الابتدائي يدرسون مادة العلوم المتكاملة، بما يتناسب مع المرحلة العمرية للتلاميذ، منوهاً إلى أن مركز تطوير المناهج يسير بخطوات ثابتة في تطوير المناهج الدراسية لمختلف المراحل التعليمية، للارتقاء بالمستوى التعليمي لأبنائنا الطلاب.

مناهج الصف الخامس الابتدائي تعتمد على الفهم

وأوضح حسن، إن مناهج الصف الخامس الابتدائي تم تطويرها وأصبحت تعتمد على الفهم ونتاج التعلم، وليس الحفظ والحشو والتلقين، مؤكداً أن التطوير مستمر، للعمل على تطوير منظومة العملية التعليمية، منوهاً إلى أنه لا يمكن إضافة مواد جديدة على طلاب المرحلة الإبتدائية خلال الترم الثاني وكل ما يتردد بشأن تدريس مادة الكيمياء لتلاميذ الصف الخامس الابتدائي عار تماماً من الصحة، وأن مواد الكيمياء والفيزياء والأحياء والعلوم والتكنولوجيا يدرسها طلاب الثانوية العامة.

تطوير المناهج الدراسية للارتقاء بمستوى الطلاب

وكان الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قد أكد أن الوزارة تعمل على تطوير المناهج الدراسية بما يتناسب بطبيعة المرحلة، للعمل على الارتقاء بمستوى الطلاب التعليمي بمختلف المراحل التعليمية.