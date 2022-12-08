304 مرشحين يتنافسون في انتخابات اللجنة العليا لاتحاد طلاب جامعة أسيوط

انطلقت، صباح اليوم الخميس، انتخابات اللجنة العليا لاتحاد طلاب جامعة أسيوط، وذلك بالمخيم الكشفي بجوار كلية الفنون الجميلة، والتي يتنافس بها 304 مرشحين على 16 منصبا.

تجهيزات العملية الانتخابية

وأكد الدكتور أحمد المنشاوي، القائم بعمل رئيس جامعة أسيوط، أهمية هذا اليوم الذس يعد تتويجا لعمل استمر على مدار شهر كامل من التجهيزات للعملية الانتخابية، والتي تعد أول تجربة ديمقراطية يمر بها الطالب.

ومنذ قليل، وصل إلى أرض المخيم الكشفى الدكتور أحمد عبد المولى القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، ليشهد وقائع العملية الانتخابية، بحضور اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات، ووكلاء الكليات لشؤون التعليم والطلاب والإدارة العامة لرعاية الشباب، واللجنة المنظمة من طلاب أسرة «طلاب من أجل مصر».

16 مقعدا في اللجنة العليا للاتحاد

وأضاف الدكتور أحمد عبد المولى، أن اليوم يشهد منافسة بين 304 طلاب من الفائزين في انتخابات الاتحادات على 16 مقعدا باللجنة العليا لاتحاد طلاب الجامعة، والذي من المقرر انتخاب رئيس اتحاد طلاب الجامعة ونائبه منهم.